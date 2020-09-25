Навальный рассказал о "плане" своего убийства и поблагодарил летчиков и омских врачей

Российский политический деятель Алексей Навальный рассказал свою версию собственного отравления. По его словам, план необрожелателей заключался в том, что ему станет плохо на борту летящего самолета, где никто не сможет оказать помощь. Оппозиционер поблагодарил пилотов лайнера и медиков за то, что те спасли ему жмзнь, пишет портал РБК.

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Навальный заявил, что план убийц сорвался благодаря неожиданным для них действиям пилотов лайнера и медиков. Политик также поблагодарил своих спасителей.

"План убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлета, еще через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и еще через час я продолжу свое путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет", — написал Навальный у себя в Instagram.

Сорвать этот план, отметил политик, помогли "цепь счастливых случайностей" и действия тех, чьих имен он сам не знает, а потому называет "неизвестные добрые друзья". Сначала пилоты смогли быстро посадить летевший из Томска в Москву лайнер в аэропорту Омска, а затем местные медики ввели Навальному действующий как противоядие атропин.

"То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15–20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — добавил оппозиционер.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа его перевезли в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы "Новичок". 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального "Новичком" подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

21 сентября Навальный потребовал от властей России вернуть одежду, в которой он был в день отравления, назвав ее важнейшей уликой. По словам политика, следы "Новичка" были обнаружены на его теле, а потому именно на одежду мог быть нанесен яд.

Один из принимавших участие в разработке "Новичка" ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, рассказывал РБК, что Навальный мог быть отравлен путем нанесения яда на одежду (нижнее белье, носки и т.д.) или обувь, с которых тот мало-помалу проникал в организм.

"Если бы командир самолета продолжил полет до Москвы, то картина поражения была бы намного более тяжелая", — полагает Углев.

Российские врачи утверждали, что экспертизы не выявили следов отравления в организме политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не могут серьезно относиться к обвинениям, которые "абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным "нет и быть не может".

В то же время постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), получившей от Германии данные об отравлении Навального, направило постпредству ФРГ ноту с требованием передать все сведения по делу политика.