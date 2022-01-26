Олега Навального объявили в розыск. ФСИН требует заменить ему условный срок на реальный
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Брат политика Алексея Навального Олег Навальный объявлен в розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД. Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) накануне потребовала заменить ему условный срок на реальный. Брат оппозиционера был осужден по "санитарному делу".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В карточке дела на сайте суда указано, что ходатайство подано "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Адвокат Олега Навального Никас Параскевов сказал агентству ТАСС, что пока не знакомился с ходатайством и не знает его мотивов.

6 августа 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно по статье о подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Сторона обвинения настаивала на том, что Навальный через соцсети призывал участвовать в протестной акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Олег Навальный вины не признал. Его старший брат Алексей Навальный в январе 2021 года был заключен под стражу — ему тоже заменили условный срок на реальный и отправили в колонию по делу "Ив Роше".

"Санитарное дело"

МВД России возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" стали девять человек, в том числе соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Николай Ляскин.

Обвиняемые, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний", посчитали следователи.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил ей полтора года ограничения свободы. Аналогичный приговор был вынесен и в отношении Киры Ярмыш.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Делать локально, достигать глобально
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!