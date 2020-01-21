Путин утвердил состав нового правительства России

Первым вице-премьером правительства под руководством Михаила Мишустина стал Андрей Белоусов.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 января, подписал указ о составе нового правительства. Первым вице-премьером правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стал Андрей Белоусов. Помимо него, у премьера будет еще девять заместителей.

Путин назначил вице-премьерами Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Викторию Абрамченко, Алексея Оверчука. Свои места в кабинете министров сохранили Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин был назначен главой правительства РФ 16 января, после того, как Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил об отставке своего правительства.

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