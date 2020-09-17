Шторм в Финляндии: без света тысячи человек, отменен ряд паромных рейсов Хельсинки -Таллин

В Финляндии из-за бушевавшего в ночь на четверг шторма "Айла" (Aila) более 60 тысяч потребителей остались без электроснабжения, сообщил портал телерадиовещания Yle со ссылками на метеослужбы.

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Сильнее всего шторм бушевал в Западной Финляндии, ранним утром четверга его центр достиг Центральной Финляндии и в настоящее время направляется на юго-восток, отмечает портал.

По данным метеорологов, ветер дул со скоростью до 29 м/сек, порывами до 33 м/сек. На метеостанции Пиетерсаари (Pietarsaari) зафиксированы порывы до 35,3 метра в секунду.

Спасательные департаменты провинций Южная и Центральная Остроботния сообщили, что к утру 17 сентября получили сотни вызовов. Ветер повалил фонарные столбы, деревья упали на линии электропередач, автодороги.

Из-за погодных условий отменен ряд паромных рейсов Хельсинки -Таллин. Энергетики не исключают, что восстановление электросетей займет несколько дней или даже недель.

Энергетические компании сообщили, что готовы к крупномасштабным перебоям в подаче электроэнергии в Финляндии и зарезервировали больше людей для устранения неполадок и обслуживания клиентов.