Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что в понедельник украинские войска обстреляли неподконтрольным им Донецк, ранив по меньшей мере пять человек. По версии властей ДНР, сначала был обстрелян местный рынок, а потом роддом. Украина эти утверждения до сих пор не прокомментировала. В ООН сообщения об обстрелах города вызывают тревогу.

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Хронология

Первые сообщения о массированных обстрелах Донецка появились около полудня в понедельник. Представители непризнанной ДНР и российские провластные СМИ сообщили о нескольких ударах украинской артиллерии, в том числе по местному Майскому рынку.

"Попадание в рынок. В выходной день. Куча народу. Пожалуйста, погибшие вон за спиной", — заявил советник главы непризнанного правительства ДНР Ян Гагин на видео, опубликованном РИА Новостями. Он же сообщил о гибели на рынке женщины и ребенка.

К середине дня в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о новых массированных обстрелах города, а к вечеру представители ДНР объявили, что обстрел Донецка в понедельник стал самым мощным с начала войны. По их словам, по городу было выпущено более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной, артиллерии.

По данным властей непризнанной республики, в общей сложности в результате обстрелов в понедельник погибли по меньшей мере пять человек, более 30 были ранены.

Сообщения об обстрелах Донецка во время ежедневного брифинга подтвердили в ООН. "Сегодня утром, например, в Донецке в результате попадания снаряда в населенный пункт в центре города, в 50 метрах от офиса ООН, были повреждены рынок и жилой дом", — заявил представитель организации Стефан Дюжаррик.

В целом, по словам Дюжаррика, у ООН вызывает большую озабоченность ситуация в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области, где ежедневные обстрелы и бомбардировки ведут к жертвам среди гражданского населения.

Первые сообщения о том, что один из снарядов попал в роддом в Донецке появились около девяти вечера. Российские государственные информагентства сообщили, что в учреждении начался пожар, а персонал и пациентки вынуждены были укрываться в подвале.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать", — сообщило агентство РИА Новости.

Оно также опубликовало видео, на котором пациентки роддома сообщают, что обстрел начался в 18:30.

В Киеве пока не комментировали обвинения представителей ДНР.





Реакция — в России и мире

В течение часа после появления сообщений об обстреле роддома лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что запрашивает у России "дополнительные союзнические силы" из-за "увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками".

"Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", — заявил он. На видео он не уточнял, о каких дополнительных силах шла речь, и не упоминал об обстреле роддома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новостям переадресовал в Минобороны России вопрос о дополнительной военной поддержке ДНР. "В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции", — заявил он.

Представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин уточнил, что ДНР просит Россию задействовать дополнительные "Искандеры" и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ.

В ООН видели сообщения СМИ об обстреле больницы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на комментарий Стефана Дюжаррика.

"Это крайне тревожно, — цитирует его государственное информагентство. — Любая атака на гражданскую инфраструктуру, в особенности на медицинские учреждения, является явным нарушением международного права".

Кто именно обстреливает Донецк?

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си

Темой номер один в российских провластных СМИ в последние несколько дней стали регулярные обстрелы центра Донецка. Спустя 110 дней после начала войны, которую Владимир Путин развязал якобы для того, чтобы защитить Донбасс, по центру Донецка прилетает так, как ни прилетало, похоже, даже в 2014 году.

Российские пропагандисты используют это, чтобы снова требовать "ударов по центрам принятия решений", глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обращается к России с просьбой о дополнительной военной помощи, хотя при этом остается не очень понятным, а чем в таком случае российская армия занималась все последние месяцы, начиная с 24 февраля.

При этом никакой объективной информации о том, кто именно обстреливает Донецк, у аудитории нет. Сами дончане все чаще говорят о том, что слышат исходящие, а спустя пару секунд — разрыв. При этом дальность стрельбы миномета всего около 7 километров, и есть сомнения, что за две секунды мина могла прилететь с украинских позиций. Выдвигаются версии, что украинская артиллерия может таким образом пытаться отвлечь часть артиллерии российской от других горячих участков фронта. Например, от Северодонецка.

Никаких стопроцентных доказательств того, что огонь ведется с украинских позиций или, наоборот, что он ведется самими ДНРовцами, как не было, так пока и нет. Но видеосюжеты газеты "Известия", в которых корреспондент заявляет, что, в частности, по центру Донецка бьет "120-й миномет", и вот уже через секунду мы слышим выстрел, а еще через две секунды разрыв, оставляют множество вопросов.

Параллели с Мариуполем

Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео BBC

В понедельник вечером первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил западные СМИ в том, что они замалчивают обстрелы роддома в Донецке. Он сравнил его с обстрелом роддома в Мариуполе, о котором "кричали" на Западе.

9 марта украинские власти и западные СМИ сообщили, что роддом в Мариуполе был обстрелян, погибли трое мирных жителей, включая ребенка, а еще 17 человек получили ранения.

После обстрела Twitter удалил два поста посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что атака была сфальсифицирована.

В твитах российского посольства содержались утверждения о том, что больница в то время не работала, а раненые женщины, изображенные на месте происшествия, были актерами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в роддоме в Мариуполе располагалась база батальона "Азов". Официальная позиция России о том, был ли обстрел роддома фейковым или настоящим, но по базам "Азова", осталась непроясненной.