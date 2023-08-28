Власти Польши и стран Балтии потребовали, чтобы ЧВК "Вагнер" покинула Беларусь

Министры внутренних дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призвали власти Беларуси выдворить с территории страны наемников ЧВК "Вагнер". Соответствующее совместное заявление польское МВД опубликовало в соцсети X (бывший Twitter).

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"Призываем белорусский режим убрать группу "Вагнер" с территории Беларуси, вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и отправить их обратно в страны происхождения", — говорится в заявлении по итогам встречи министров в Варшаве.

В документе подчеркивается, что уже около двух лет страны Балтии и Польша "сталкиваются с беспрецедентным давлением нелегальной миграции", который вызвал и искусственно поддерживает режим Александра Лукашенко. По мнению министров, Кремль использует этот инструмент для попыток дестабилизации ситуации в четырех странах и всем ЕС.

"Мы продолжаем совместно контролировать ситуацию на границе с Беларусью и Россией и понимаем, что обе эти страны могут организовывать пограничные провокации", — пишут главы МВД четырех стран.

Наемники ЧВК "Вагнер" после завершения вооруженного мятежа в конце июня переместились на территорию Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что "вагнеровцы" начали "проситься на экскурсию" в Польшу. Спустя неделю он назвал это свое заявление "шуткой". Тем не менее, Польша приняла меры по усилению охраны границы.

3 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции заявили, что, по их данным, в непосредственной близости от границы Беларуси с Польшей и Литвой дислоцированы 4 тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

"Мы можем по-разному оценивать намерения вагнеровцев в Беларуси, но абсолютно очевидно одно: слишком велик был бы соблазн и для Владимира Путина, и для Александра Лукашенко не воспользоваться их присутствием в непосредственной близости [к Литве и Польше] для возможных провокаций", — отметил тогда Науседа.

Комментируя гибель Пригожина в авиакатастрофе 23 августа, Моравецкий и Науседа подчеркнули, что после этого угроза не исчезла.