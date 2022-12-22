"Количество преступлений растет вместе с уровнем бедности. С повышением цен на определенные группы товаров увеличивается и количество этих краж", — заявил в интервью программе Spried ar Delfi заместитель начальника Главного управления полиции порядка Ансис Пумпурс.

"Намного больше стало краж топлива, потому что горючее становится дороже обычного, чем мы платили до сих пор. Увеличилось количество краж товаров первой необходимости, больше стали воровать продукты питания — в обычных ситуациях при нормальных доходах количество таких краж минимально", — пояснил представитель Госполиции. Однако от прогнозов относительно того, увеличится ли количество краж в начале следующего года, Пумпурс воздержался.

Последствия повышения цен, увеличения счетов за коммунальные услуги и экономии ощущаются и в сфере пожарной безопасности, признал в программе оперативный дежурный Государственной пожарно-спасательной службы Агнис Пуполс. "Многие отказываются от прежних систем отопления, пытаясь восстановить системы, которые когда-то были в здании, например, отремонтировав печи. Также люди греются при помощи электрообограветелей", — отметил он.