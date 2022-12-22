"Количество преступлений растет вместе с уровнем бедности. С повышением цен на определенные группы товаров увеличивается и количество этих краж", — заявил в интервью программе Spried ar Delfi заместитель начальника Главного управления полиции порядка Ансис Пумпурс.

"Намного больше стало краж топлива, потому что горючее становится дороже обычного, чем мы платили до сих пор. Увеличилось количество краж товаров первой необходимости, больше стали воровать продукты питания — в обычных ситуациях при нормальных доходах количество таких краж минимально", — пояснил представитель Госполиции. Однако от прогнозов относительно того, увеличится ли количество краж в начале следующего года, Пумпурс воздержался.

Последствия повышения цен, увеличения счетов за коммунальные услуги и экономии ощущаются и в сфере пожарной безопасности, признал в программе оперативный дежурный Государственной пожарно-спасательной службы Агнис Пуполс. "Многие отказываются от прежних систем отопления, пытаясь восстановить системы, которые когда-то были в здании, например, отремонтировав печи. Также люди греются при помощи электрообограветелей", — отметил он.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае