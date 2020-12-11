Фельдшеру Корнатовской запрещено участвовать в возглавляемой Еремеевым организации
Foto: LETA

Марине Корнатовской, фельдшеру Рижской Восточной клинической университетской больницы, подозреваемой в распространении фейковых новостей о Covid-19, запрещено участвовать в организации Tautas varas fronte, возглавляемой активистом Валентином Еремеевым.

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Не называя имени, отдел по связям с общественностью Государственной полиции подтвердил агентству LETA, что лицо, подозреваемое в распространении фейковых новостей, помещено под полицейский надзор. В качестве мер пресечения также применены запрет на выезд из страны, запрет приближаться и общаться с определенными лицами и запрет на определенную деятельность.

Корнатовской запрещено участвовать в определенной организации, которую в полиции не назвали, но агентство LETA выяснило, что речь идет о Tautas varas fronte.

Как уже сообщалось, 9 декабря сотрудники Госполиции задержали двоих человек, которые подозревались в распространении угрожающей общественной безопасности информации в Facebook. Агенству LETA удалось выяснить, что задержанию подверглись фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы Марина Корнатовская и политический активист Валентин Еремеев.

На прошлой неделе Корнатовская в прямом эфире движения Tautas Varas Fronte заявила, что в пунктах приема анализов на Covid-19 фальсифицируют результаты, в больнице проводят эксперименты над пациентами, а на Кипсале собираются создать концлагерь для больных коронавирусом. Министр здравоохранения Илзе Винькеле и руководство больницы опровергли эти заявления.

10 декабря суд Латгальского предместья города Рига решил арестовать активиста Еремеева. Чтобы выйти на свободу, Еремеев должен внести залог в размере 50 тысяч евро до 10 января.

Второму лицу, проходящему по делу о ложных новостях, применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, выяснила LETA в полиции. Полиция не раскрыла имя лица, но агентство утверждает, что это фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская.

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