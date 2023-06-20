ФОТО, ВИДЕО. 10 лет назад горел Президентский замок: дворец восстанавливают, двое подсудимых скончались
Foto: LNVM arhīvs/LETA. Rīgas pils 2013. un 2023. gadā.

Поздним вечером 20 июня 2013 года над Президентским замком в Риге показался дым. Вскоре огонь распространился на более 3 000 квадратных метров. В настоящее время реставрационные работы в помещениях замка продолжаются, и уже в следующем году туда планирует вернуться Латвийский национальный исторический музей.

Напомним, один из самых разрушительных пожаров в новой истории Латвии произошел во время реконструкции, которая началась в декабре 2012 года. Работа проводили две крупных строительных компании — Skonto Būve и Re&Re. Резиденция Андриса Берзиньша, который в то время занимал пост главы государства, была временно перенесена в Дом Черноголовых.

После того, как 20 июня рабочий день подошел к концу, строители разошлись по домам, а надзор за объектом перешел в ведение Военной полиции. В 22.21 на пульт дежурного из замка поступил сигнал о возгорании. Свидетелями пожара стали сотни жителей города, оказавшихся в это время в центре Риги. Многие наблюдали за пожаром в режиме онлайн, благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на левом берегу Даугавы и направленным в сторону Старого города.

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