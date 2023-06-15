3% земли Латвии и покушение на частную собственность: в Сейме поспорили из-за нового полигона

Сейм Латвии в четверг, 15 июня утвердил срочность законопроекта, предусматривающего создание военного полигона "Селия". Однако против проголосовала партия "Стабильность!", чей лидер Алексей Росликов указал на ряд оставшихся без ответа вопросов.

Кабинет министров уже 6 июня договорился устранить все препоны для создания нового военного полигона "Селия" на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев. В Министерстве обороны Delfi сообщили, что объект получил статус национальной значимости и особые правовые условия — это позволит беспрепятственно создать полигон и уже в ближайшие годы разместить на нем силы союзников по НАТО.

Полигон как реакция на российскую агрессию

Как пояснил инициатор законопроекта, глава комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции Раймонд Бергманис, решение о строительстве полигона было принято после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года и на фоне "растущей военной угрозы". В том же году на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в соответствии с которой была поставлена конкретная задача – усилить коллективную оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО путем развертывания усиленных боеспособных подразделений вооруженных сил.

Бергманис рассказал, что на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью и совершенствования коллективной обороны НАТО" Латвия и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в укреплении обороны Латвии. Оно включает в себя взаимное обязательство начать создание подразделений бригадного уровня в Латвии. От Латвии это требует соответствия стандартам и требованиям НАТО, однако существующая инфраструктура им не отвечает, а полигон в Адажи уже "перегружен".

Поэтому Кабмин принял решение о строительстве нового военного полигона "Селия" и создании необходимой правовой базы для начала его строительства.

Бергманис добавил, что этот вопрос следует рассматривать как "неотложный", поскольку Латвия и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в укреплении обороны Латвии, которое включает в себя и создание полигона.

Росликов видит проблемы