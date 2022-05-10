Депутат: возложенные у Памятника освободителям цветы уже убраны

Во вторник, 10 мая, муниципальные службы Риги убрали цветы, возложенные 9 мая у Памятника освободителям в Пардаугаве. Об этом сообщил депутат Рижской думы Константин Чекушин ("Согласие").
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"Лицо новой рижской думы", - написал депутат в Facebook, приложив фото трактора, убирающего цветы, возложенные в понедельник у памятника.
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