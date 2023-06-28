Едва открыли, уже не работает: подъемник у нового моста в Риге сломался спустя считанные недели

Во второй половине дня во вторник, 27 июня, было выявлено повреждение подъемника, который совсем недавно был установлен возле пешеходного моста через железную дорогу на улице Эзеру. Работники госпредприятия Latvijas dzelzeceļš, которое обслуживает мост, исправили дефект за пару часов. В компании также отрицает, что повреждение лифта случилось из-за вандализма.

Уже сообщалось, что новый пешеходный путепровод через железную дорогу был открыт 5 июня. Уже в день запуска многие пользователи соцсети Twitter отмечали, что новый объект не выглядит безопасным.

Rīgā, Ezera ielā atklāj arhaisku, nefunkcionālu un bīstamu gājēju tiltu pār dzelzceļu. Rīgas vadība un pat Satiksmes ministrs ar to lepojas 😰 Te bija jābūt tunelim vai tiltam ar lēzenām uzbrauktuvēm. Brīdināju par šo projektētājus 3 gadus atpakaļ, bet neņēma vērā. pic.twitter.com/4d3xTD0mxQ — Māris Kalējs (@mariskalejs) June 6, 2023

"В Риге на улице Езера обнаружен архаичный, нефункциональный и опасный пешеходный мост через железную дорогу. Руководство Риги и даже министр транспорта этим гордятся. Здесь должен был быть туннель или мост с пологими пандусами. Предупреждал об этом проектировщиков еще года назад, но они не учли".

Siguldas bobsleja trases filiāle.

— ELITA 🇱🇻🇺🇦🌻 (@erieksts) June 6, 2023

"Филиал сигулдской бобслейной трассы".

Tur kopš 20.03. paspēja uztaisīt arī modernāku uzbrauktuvi invalīdu ratiņiem un citiem, kas nespēj tikt augšā 45 grādu leņķī?

— Dainis Budrevičs (@DBudrevich) June 5, 2023

"Там с 20.03. успели сделать более современную рампу для инвалидных колясок и других, которые не могут подняться под углом 45 градусов?"

Iedodiet šiem vīriem uzvalkos ratiņkrēslu, bērnu ratiņus vai velosipēdu, lai pamēģina šķērsot šo "superērto" un "drošo tiltu". Izskatās,ka nevis ejam, bet platiem soļiem dodamies atpakaļ padomju savienībā.

— Biking in the rain (@LetonCarlos) June 5, 2023

"Дайте этим людям в костюмах инвалидную коляску, детскую коляску или велосипед, чтобы они попытались пересечь этот "супер-удобный" и "безопасный" мост. Похоже, мы не идем, а большими шагами возвращаемся в Советский Союз".

Trīs gadus pie varas Rīgā un turpina būvēt/atklāt šādus "šedevrus"https://t.co/mK4ntHdTjH pic.twitter.com/OQGf9SAAy1

— Maris Noviks (@MarisNoviks) June 5, 2023

"Три года у власти в Риге и продолжает строить/открывать такие "шедевры"".

"Месяца не прошло — уже не работает".

Новость о том, что подъемник у путепровода вышел из строя, появилась во вторник днем: кнопка вызова лифта перестала работать. На снятом очевидцем видео также виден красный свет, сигнализирующий о неисправности.

Автор записи также указывает, что на лифте отсутствует информация о том, куда обратиться в случае поломки.

"Это нормально, что на двери лифта нет информации, чтобы позвонить? Что делать человеку в инвалидной коляске, если он поднялся и не может спуститься вниз?", — задался вопросом пользователь.

Cik tur dienas pagājušas kopš @VilnisKirsis un @JanisVitenbergs atklāja savu lepnumu - gājēju tiltu Ezera ielā? Šodien pacēlājs jau nedarbojas. Un uz pacēlāja durvīm ne augšā, ne lejā nav itin nekādu telefona numuru kam par šo zvanīt. pic.twitter.com/AgUeeKDmJa — saliktengriba (@saliktengriba) June 27, 2023

"Сколько там дней прошло с тех пор, как Вилнис Кирсис и Янис Витенбергс торжественно открыли объект, которым гордятся — пешеходный мост на улице Эзеру? Сегодня подъемник уже не работает. И на дверях лифта ни сверху, ни снизу нет абсолютно никаких телефонных номеров".

Починили за пару часов

Как рассказали порталу Delfi в LDz, сотрудники компании сразу же отправились осматривать пешеходный мост после получения первых сигналов о неисправности подъемника.