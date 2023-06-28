Едва открыли, уже не работает: подъемник у нового моста в Риге сломался спустя считанные недели

Во второй половине дня во вторник, 27 июня, было выявлено повреждение подъемника, который совсем недавно был установлен возле пешеходного моста через железную дорогу на улице Эзеру. Работники госпредприятия Latvijas dzelzeceļš, которое обслуживает мост, исправили дефект за пару часов. В компании также отрицает, что повреждение лифта случилось из-за вандализма.
Уже сообщалось, что новый пешеходный путепровод через железную дорогу был открыт 5 июня. Уже в день запуска многие пользователи соцсети Twitter отмечали, что новый объект не выглядит безопасным.
"В Риге на улице Езера обнаружен архаичный, нефункциональный и опасный пешеходный мост через железную дорогу. Руководство Риги и даже министр транспорта этим гордятся. Здесь должен был быть туннель или мост с пологими пандусами. Предупреждал об этом проектировщиков еще года назад, но они не учли".
"Филиал сигулдской бобслейной трассы".
"Там с 20.03. успели сделать более современную рампу для инвалидных колясок и других, которые не могут подняться под углом 45 градусов?"
"Дайте этим людям в костюмах инвалидную коляску, детскую коляску или велосипед, чтобы они попытались пересечь этот "супер-удобный" и "безопасный" мост. Похоже, мы не идем, а большими шагами возвращаемся в Советский Союз".
"Три года у власти в Риге и продолжает строить/открывать такие "шедевры"".
"Месяца не прошло — уже не работает".
Новость о том, что подъемник у путепровода вышел из строя, появилась во вторник днем: кнопка вызова лифта перестала работать. На снятом очевидцем видео также виден красный свет, сигнализирующий о неисправности.
Автор записи также указывает, что на лифте отсутствует информация о том, куда обратиться в случае поломки.
"Это нормально, что на двери лифта нет информации, чтобы позвонить? Что делать человеку в инвалидной коляске, если он поднялся и не может спуститься вниз?", — задался вопросом пользователь.
"Сколько там дней прошло с тех пор, как Вилнис Кирсис и Янис Витенбергс торжественно открыли объект, которым гордятся — пешеходный мост на улице Эзеру? Сегодня подъемник уже не работает. И на дверях лифта ни сверху, ни снизу нет абсолютно никаких телефонных номеров".
Починили за пару часов
Как рассказали порталу Delfi в LDz, сотрудники компании сразу же отправились осматривать пешеходный мост после получения первых сигналов о неисправности подъемника.