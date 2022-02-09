Из господдержки нельзя взыскать долги, если заранее предупредить судебного исполнителя. Как?

Из господдержки, которую выплатят жителям в связи с ростом цен на энергоресурсы, нельзя взимать долги. Но те, у кого есть задолженности, должны предупредить судебного исполнителя о полученном пособии. Delfi рассказывает, как это сделать.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О какой поддержке идет речь?



29 января 2022 года вступил в силу закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы. Он предусматривает денежную поддержку для некоторых групп населения в период с 1 января по 30 апреля — 50 евро для детей и молодых людей, 20 евро для сениоров и жителей с инвалидностью. Также в период с 1 ноября 2021 года до 31 марта 2022 года ежемесячную поддержку в 20 евро получают вакцинированные пенсионеры.

Зачем нужно предупреждать?



Судебному исполнителю не может быть известно о происхождении денег, которые появляются на банковском счету жителей. Поэтому жители с долгами, чьи доходы превысят минимальную сумму средств, подлежащих сохранению, должны заранее сообщить об этом судебному исполнителю. В таком случае пособие не сможет быть направлено на погашение долгов.

Как сообщать?



Любым доступным и удобным способом, главное — заявить о полученной поддержке заранее, говорит председательница Латвийского совета присяжных судебных исполнителей (LZTI) Ивета Крука.

Контакты всех судебных исполнителей доступны на сайте LZTI в разделе Meklēt tiesu izpildītāju ("Искать судебного исполнителя").

Жителям, чей ежемесячный доход не превышает 500 евро, не нужно предупреждать о пособии. Исключение — те, кто выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей или в Администрацию Гарантийного фонда алиментов, когда за должника удерживается 50% от минимальной месячной зарплаты, а доход свыше 250 евро идет на покрытие долгов.

Что делать, если не успели предупредить и долг уже взыскали?



В таком случае деньги можно вернуть, если незамедлительно связаться с судебным исполнителем. Важно иметь в виду, что полученную денежную поддержку не стоит хранить на счету дольше месяца — иначе деньги направят на погашение долга в следующем месяце, предупреждает Ивета Крука.