Латвийцы жалуются на "накрутку" цен на дезинфекторы и товары первой необходимости

Гречка стоила 2,79 евро, теперь 3,39 евро, питьевая вода Rimi подорожала на 53%, а маленькая бутылочка санитайзера для рук в некоторых магазинах обойдется в 14 евро, сообщают порталу DELFI читатели. В то же время в интернете продавцы за огромные деньги с рук продают лекарства, которые якобы помогают от COVID-19. Пандемия коронавируса привела к резкому росту цен на некоторые товары и разбудила спекулянтов.

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Бутылочка дезинфектора за 14 евро



Совладелица салона красоты Дарья рассказала порталу DELFI, что хотела в четверг утром купить в одном специализированном магазине дезинфектор для рук. Как оказалось, бутылочка емкостью 50 мл стоит 14 евро. Женщина решила отложить покупку и подождать, пока товар завезут в другой магазин. "Надеюсь, там цена будет адекватнее", — сказала Дарья.

Представитель Центра по защите прав потребителей (PTAC) Санта Заране сообщила DELFI, что ведомство получает сигналы о росте цен на товары первой необходимости, защитные средства и дезинфекционные жидкости. На данный момент центр лишь просит у продавцов объяснить, почему цена выросла, и призывает не использовать пандемию как повод для заработка. Одновременно они оценивают, не являются ли действия продавцов нечестной коммерческой практикой. Пока центр не принимал решений о том, что кто-то из торговцев нечестно зарабатывает деньги, сказала Заране.

Примером нечестной коммерческой практики в эти дни может быть ситуация, когда торговец по завышенным ценам продает продукты, при этом указывает в рекламе ложную информацию об их доступности, состоянии рынка, ограничениях, свойствах товара, сообщила Заране. В PTAC обращаются потребители с жалобами, но они не всегда в состоянии уточнить, сколько эти товары стоили до этого. На данный момент центр зафиксировал около десяти жалоб, точное число Заране назвать не смогла.

Крупные торговцы сегодня заверили Министерство экономики, что у них имеется достаточный запас товаров первой необходимости. Если спрос останется на среднем уровне, их хватит на несколько месяцев. Министерство обсуждает с существующими и потенциальными производителями возможности расширить производство средств для дезинфекции и защитных масок. Например, готовность производить дезинфекторы выразили предприятия Latvijas Balzāms и Rīgas farmaceitiskā rūpnīca.

Упаковка лекарства от гриппа за 100 евро



16 марта центр расследовательской журналистики Re:Baltica опубликовал статью, в которой проверялись утверждения по поводу эффективности разных препаратов против коронавируса COVID-19. Например одна женщина на фейсбуке продавала за 100 евро упаковку "Арбидола" — лекарства от гриппа российского производства. В описании она указала, что это лекарство "очень помогло медикам", хотя доказательств его эффективности против COVID-19 нет. В российских аптеках упаковка стоит чуть меньше двух евро.

В Инспекции здравоохранения порталу DELFI сообщили, что пока не получали жалоб на рост цен лекарств. Именно Инспекция здравоохранения осуществляет надзор за тем, чтобы все коммерсанты соблюдали правила формирования цен на лекарства. Безрецептурные медикаменты в интернете имеют право продавать только лицензированные интернет-аптеки, сообщила представитель инспекции Сайва Лусте. За торговлю лекарствами "с рук" в Латвии предусмотрена административная ответственность.

"При покупке лекарства в интернете у [нелицензированного] торговца существует не только большой риск купить подделку, но и некачественный препарат", — указала Лусте. Список лицензированных интернет-аптек доступен на сайте Государственного агентства лекарств.