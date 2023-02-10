Министр внутренних дел призывает смягчить условия продления ВНЖ для граждан России

Министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") предложит Сейму смягчить условия пребывания российских граждан в Латвии и отменить крайний срок 1 сентября, до которого обладатели вида на жительство должны доказать знание латышского языка, чтобы сохранить возможность продолжать жить в Латвии, пишет со ссылкой на телеканал TV3 агентство LETA. Ранее эту идею министр озвучил в интервью порталу Delfi.

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Действующее положение гласит, что бывшие граждане Латвии и неграждане, взявшие российское гражданство, должны до 1 сентября сдать тест на знание латышского языка, иначе их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию. Такую норму, которая распространяется примерно на 18 000 жителей, ввел предыдущий Сейм прошлой осенью, незадолго до выборов.

Кучинскис будет призывать к значительному изменению правил и отказу от крайнего срока 1 сентября, вместо этого разрешая сдавать языковые тесты постепенно. По замыслу министра, документ, подтверждающий знание латышского языка, нужно подавать только тогда, когда придет время переоформлять постоянный вид на жительство. "Такой поэтапной подход, который снял бы эту угрожающую очередь в 17 тысяч человек к 1 сентября", — сказал министр, добавив, что при предложенных им условиях процесс завершится примерно через три года.

Кучинскис представит свое предложение партнерам по коалиции в понедельник.

"Новое Единство" допускает возможность смягчения условий, но сначала нужно выслушать мнение Управления по делам гражданства и миграции. Национальное объединение не готово обсуждать такие изменения. Депутат этой партии, председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Янис Домбрава заявил, что обсуждать можно только то, через сколько месяцев после 1 сентября российские граждане без знания латышского языка должны покинуть Латвию.

В таких условиях министр внутренних дел готов искать поддержки оппозиции для одобрения своего предложения.

О том, как сдать экзамен на владение латышским языком читайте здесь и здесь.