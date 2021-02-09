NEPLP запретил в Латвии ретрансляцию 16 каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic
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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) этим утром решил запретить в Латвии ретрансляцию 16 каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.

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Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Полный список каналов:

  • REN TV Baltic,
  • NTV Mir Baltic,
  • Karusel International,
  • НТВ Сериал,
  • НТВ Стиль,
  • НТВ Право,
  • Киномикс,
  • Наше новое кино,
  • РОДНОЕ КИНО,
  • ИНДИЙСКОЕ КИНО,
  • КИНОКОМЕДИЯ,
  • КИНОСЕРИЯ,
  • КВН ТВ,
  • Кухня ТВ,
  • БОКС ТВ
  • HD Life.


Аболиньш указал, что решение принято в связи с тем, что совету не удалось получить информацию о том, что в Латвии кто-то представляет эти каналы. То есть, на территории Латвии нет представителя, который может от имени владельца каналов дать согласие на распространение программ. Владельцы каналов также не изъявили желание продолжить распространение программ на территории Латвии, указали в NEPLP.

“Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ, и если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно”, - заявил Аболиньш.

Согласно закону об электронных СМИ, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители СМИ должны подать в NEPLP заявку на включение программы в список ретранслируемых на территории Латвии. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие право представителя или владельца распространять программу, например, копию лицензионного соглашения или доверенность на распространение программы от владельца.

Прежний держатель прав SIA “TEM LV” сообщил совету, что с 1 февраля у него нет права на эти программы. Эту информацию подтвердили операторы кабельного телевидения.

Член совета Янис Эглитис в своем Twitter указал, что “возможное сотрудничество с санкционированными лицами создает повышенные риски в бизнесе, в свою очередь, попытки спихнуть права на распространение кому-то “со стороны” юридически не так просто реализовать”. Как уже сообщалось, предприятие SIA “TEM LV” является частью холдинга Baltijas mediju alianse, выгодоприобретателю которого выдвинуто обвинение в нарушении международных санкций. Эглитис отметил, что решение о запрете принято на время, пока не объявится новый держатель прав на распространение каналов. Запрет не связан с содержанием каналов. По словам Эглитиса, решение не коснулось Первого балтийского канала, так как он зарегистрирован в Латвии и не нуждается в ретрансляции, а значит, ему не нужен держатель прав.

Ранее NEPLP уже запрещал ретрансляцию ряда каналов, так как каналы были связаны с лицами, находящимися под санкциями ЕС. Летом 2020 года это были каналы группы RT, находящейся под контролем Дмитрия Киселева, осенью 2019 года - каналы, бенефициаром которых является российский миллиардер Юрий Ковальчук.

Кроме того, летом 2020 года Сейм принял поправки, которые позволяют NEPLP аннулировать разрешение на вещание и ретрансляцию каналов, связанных с лицами, находящимися под санкциями ЕС, угрожающими национальной безопасности или состоящими в преступной организации.

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