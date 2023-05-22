Пиленс, Ринкевич и Пинто — не наши президенты: Лочмеле призвала депутатов к "разуму и совести"

Побивший все рекорды народной нелюбви Эгил Левитс — это наглядный пример, почему президента должны выбирать все жители с правом голоса, а не депутаты Сейма. Такое мнение в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" выразила представитель партии "Согласие" Регина Лочмеле.

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Ранее сообщалось что "Согласие" инициирует сбор подписей за референдум о всенародно избираемом президенте. Соответствующий проект партия на этой неделе должна подать в Центральную избирательную комиссию.

"Эта инициатива появилась при обсуждении возможности присоединения к митингу 27 мая. Я лично считаю, что в данный момент ни один из кандидатов в президенты Латвии не является будущим всенародным президентом", — заявила Лочмеле.

По ее словам, все они "не являются людьми, которые хоть малейшим образом изменят судьбу нашего избирателя". Институт избрания должен быть изменен — это означает внесение изменений в конституцию, для чего уже подготовлен законопроект.

"Наши возможности как политической партии ограничиваются ù мы не можем подать эту инициативу на Manabalss.lv и собрать подписи. Вместо этого мы планируем этот же законопроект отдать в Сейм, чтобы ныне избранные депутаты проявили разум и совесть и внесли соответствующие поправки законодательным путем. [...] На примере Эгила Левитса, который побил все рекорды народной нелюбви, мы видим, насколько выбор ста депутатов Сейма далек от народа. Нам не нужны президенты, которые находятся на содержании у народа, но не думают о людях", — заключила Лочмеле.