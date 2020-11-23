Предложения правительству: восстановить пограничный контроль и закрыть магазины на выходных
Foto: LETA

Группа по кризисному управлению Лиепайского самоуправления подготовила и направила в Ассоциацию крупных городов для представления в правительство предложения по ограничению распространения Covid-19 в Латвии.

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Как отмечает "Курземес вардс", в числе предложений — закрыть в выходные и праздничные дни торговые центры независимо от их величины, а также на время чрезвычайной ситуации восстановить пограничный контроль.

Кроме того, группа постановила ввести в городском общественном транспорте трансляцию видео- и аудиозаписей, напоминая об использовании масок, соблюдении дистанцирования и гигиены рук, а также штрафах в случае несоблюдения мер предосторожности.

Регулярно в городских местах торговли и общественном транспорте будут проводиться проверки, как соблюдаются меры предосторожности.

В свою очередь, Лиепайскому региональному бюро туристической информации поручено найти гостиницы, которые могли бы принять людей на время самоизоляции или карантина.

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