Самый быстрый маршрут в центр? Как работает новая велополоса на улице Чака: личный опыт

Утром 11 ноября на улицах Чака и Марияс в Риге появились велополосы — по одной в каждую сторону. Это произошло вопреки возражениям специалистов, которые предупреждали о том, что велополосы могут привести к пробкам в центре Риги и снизить эффективность общественного транспорта. Редактор Delfi Ксения Колесникова добралась до работы на велосипеде по улице Чака и проверила эффективность нововведения на себе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Экспериментальны велополосы останутся на улицах Чака и Марияс до апреля 2021 года. По замыслу депутатов Рижской думы, они помогут вернуть жизнь на улицу Чака и Марияс. "Если мы смотрим на центр как на район, где люди живут и отправляются по делам; если мы хотим, чтобы центр был населен, то на это нельзя смотреть только с точки зрения пропускной способности потока транспорта", — заявил Вилнис Кирсис (Новое Единство).

Директор департамента сообщения РД Виталий Рейнбахс и представители Rīgas satiksme предупреждали политиков, что Чака — очень загруженная улица, и уменьшение пропускной способности может привести к пробкам и снижению эффективности общественного транспорта. Об этом же предупреждали эксперты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). С другой стороны, в отчете CSDD указано, что до сих пор организация движения на Чака была крайне небезопасной. Велополосы могут исправить эту проблему.

Кроме того, аудит CSDD показал и другие потенциальные проблемы с проектом. Во-первых, у велосипедистов могут возникнуть конфликты с общественным транспортом. Во-вторых, без мультимодальных узлов пересадки в центре движение на Чака может стать еще более интенсивным. Это приведет к еще большому количеству нарушений правил дорожного движения.

Маршрут

Редактор Delfi Ксения Колесникова. Стаж велосипедиста — 12 лет, есть автомобильные права и небольшой опыт вождения.

Редакция Delfi расположена в Пардаугаве, на улице Мукусалас. Я живу в окрестностях торгового центра "Минск". Обычно я еду на велосипеде по маршруту Деглавский мост — Авоту — Лачплеша — Островной мост — Мукусалас, и путь занимает от 32 до 37 минут, в зависимости от погодных условий. На этом маршруте есть шесть опасных мест, где регулярно возникают неприятные ситуации. Это нерегулируемые перекрестки, плохо просматриваемые повороты, узкие тротуары. И тем не менее, этот маршрут до сих пор был быстрее и безопаснее всех остальных вариантов.

Чтобы добраться до редакции по улице Чака, я выехала от т/ц "Минск", доехала до Земитанского моста, пересекла его по проезжей части, выехала на Чака, и с Чака свернула в сторону Старой Риги на улицу Дзирнаву. Через Даугаву я переехала по Каменному мосту.

Впечатления



В 10 утра час пик уже позади, движение в городе достаточно спокойное. Кроме того, из-за режима чрезвычайной ситуации многие работают удаленно, дети не ходят в школу, поэтому часть проблем, о которых предупреждали эксперты, пока себя не проявляют. Путь до Рижской думы занял 20 минут со всеми светофорами и остановками для того чтобы сделать фотографию. До редакции я добралась за 29 минут. Это рекорд: так быстро до редакции, не нарушая правил дорожного движения, я еще никогда не добиралась. Средняя скорость составила 15 км/ч, максимальная — 29 км/ч.



Здесь, у спортивного комплекса ул. Барона, начинается велодорога.

Плюсы:

Очень быстрый и удобный веломаршрут Пурвциемс — Центр;

Ул. Чака стала дружелюбнее для жителей, велосипедистов, пешеходов и окружающей среды;

Более предсказуемое поведение всех участников движения;

Снижает необходимость использовать и так тесную улицу Авоту в направлении центра или ехать по узким тротуарам ул. Валмиерас.

Минусы:

Небезопасные съезды с Земитанского моста;

Пока нет отбойников и столбиков, предотвращающих попытки автоводителей припарковаться на велодороге или заехать на нее;

Эксперимент выпал на ЧС и завершение велосезона, неизвестно, как велополосы будут работать в повседневных условиях без локдауна, когда велосипедистов и автомобилистов на улицах намного больше. Результаты эксперимента могут оказаться нерепрезентативны;

Потенциальные конфликты с общественным транспортом.







А теперь подробнее. По пути я заметила два потенциально опасных места. Первое — съезд с Земитанского моста. Хотя в начале моста над полосой общественного транспорта висит табличка с велосипедом, на съезде с моста это может вылиться в тесный контакт с грузовым транспортом. Грузовики съезжают на полосу общественного транспорта, чтобы свернуть направо и попасть на улицу Пернавас. Этот участок не для слабонервных, не рекомендую. Лучше остановиться посреди моста на остановке общественного транспорта и спустить велосипед по лестнице, но это займет время и лишит этот маршрут статус самого быстрого.

Второе место — все остановки общественного транспорта. Эта ситуация была описана специалистами CSDD в аудите. Я приближалась к остановке общественного транспорта, когда меня догнал троллейбус. Мы пару секунд ехали с ним нос-в-нос, затем троллейбус начал тормозить, я поднажала на педали, и в итоге мы разминулись. Думаю, водитель меня любезно пропустил, но потенциально это конфликтная ситуация. Не каждый водитель троллейбуса будет так же вежлив.



Остановка, где возник потенциальный конфликт.

Кроме того, многие водители совершали правый поворот на улицу Гертрудес с "велополосы": либо игнорировали, либо не привыкли к новой организации движения. Я решила постоять и подождать, пока они уедут, но другой велосипедист сильно спешил и протиснулся между рядами автомобилей. Я знаю, как этот квартал выглядит в час пик до пандемии. Скорее всего, проблема никуда не денется.

Тем не менее, общее впечатление о поездке было очень хорошим. Если решить вопрос съезда с моста и остановок, то улица Чака может стать самым быстрым и безопасным путем для велосипедистов из Пурвциемса в центр города. По крайней мере, во время чрезвычайной ситуации. Остается открытым вопрос, что будет, когда Рига выйдет из локдауна и автомобили вернутся в центр города. Именно это мешает мне до конца радоваться нововведению — я разделяю опасения экспертов, что отличная идея после ЧС обернется пробками, систематическими нарушениями ПДД и хаосом. А пока жители центра ликуют в твитере: наконец-то улица Чака стала дружелюбнее. И я их понимаю.