Сейм концептуально одобрил законопроект Левитса об исторических землях с преамбулой про богатство нации

В четверг, 19 ноября, Сейм в первом чтении одобрил подготовленный президентом Эгилсом Левитсом проект Закона о латышских исторических землях, который, согласно замыслу автора, послужит "сохранению разнообразия латышскости для будущих поколений".

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Цель законопроекта — укрепить самобытность населения и его принадлежность к местным общинам и историческим землям Латвии — Курземе, Латгале, Селии, Земгале и Видземе. Закон также касается малых культурных пространств, из которых зарегистрированы культурное пространство суйтов, Руцавы, Ливского берега и Упите.

Как отмечает LETA, Левитс также включил в законопроект преамбулу, в которой сформулированы исторические аспекты образования латышской нации, а также подчеркивается, что многогранность латышскости, а также культурное пространство и культурно-историческая среда латышских исторических земель являются общим богатством нации.

Как заявлял по поводу своего творения Левитс, законопроект призван помочь осознать, что латышское разнообразие не самоочевидно. Президент подчеркнул, что латышскость не является плоской и стандартизированной, как это заявлялось во время советской оккупации, "чтобы уменьшить силу и историческую глубину латышской идентичности".