"Слишком сырой проект". Выпускники написали открытое письмо о "Школе 2030"

Выпускники школ, ощутившие на собственном опыте переход на компетентностный подход в образовании (проект "Школа 2030") написали открытое письмо о его недостатках. Его подписало 160 человек. Письмо адресовано депутатам, правительству (и отдельно министру образования), президенту, Госканцелярию, Центру содержания образования и другим ответственным должностным лицам, а также всему обществу Латвии.

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По мнению подписавших, введение проекта было поспешным. Было много непродуманных и легкомысленных решений. Поэтому, беспокоясь о судьбе других школьников, выпускники просят ответственных должностных лиц до начала следующего учебного года срочно и в приоритетном порядке решить все проблемные вопросы.

"Это письмо — временная капсула последних трех лет, в которой закапсулированы недостатки проекта, его потенциал и наши эмоции, все, что составляет академический багаж нашей средней школы", — заявил автор письма Том Андрис Путниньш, выпускник Рижской 2-й государственной гимназии.

Идея открытого письма возникла потому, что мнения самих школьников о проекте "Школа 2030" нигде не представлены, хотя школьники каждый день обсуждают изменения в системе образования в школьных коридорах и рассуждают о том, что можно было бы сделать лучше. Хотя в целом школьники поддерживают концепцию проекта и возможность глубже изучать интересующие проблемы, нельзя, по мнению автора письма, закрывать глаза на проблемы, в частности, на непоследовательную информацию о централизованных экзаменах и на недостаток учебных материалов.

По словам Элизабеты Силавы, выпускницы Елгавской государственной гимназии "Спидола", проект на момент введения был слишком сырой, из-за чего пострадали те, кто сейчас заканчивает среднюю школу. Было сложно получать необходимые для экзаменов знания, потому что процесс обучения был сумбурным.

Документ подписали — лично и онлайн — 160 школьников из 23 учебных заведений в Латвии. Выпускники подчеркивают, что не считают "Школу 2030" полностью неудачным проектом и не призывают вернуться к старому формату, но призывают устранить недостатки. Подписавшиеся готовы к дискуссиям и готовы предложить свои идеи усовершенствования проекта, чтобы облегчить жизнь двенадцатиклассникам в следующем году.

"Компетентностный подход в содержании обучения" ("Школа 2030") был запущен в 2019 году, что и переход на новую модель усложнила пандемия и удаленное обучение. Цель проекта "Школа 2030", как заявлялось — разработать, опробовать и последовательно внедрить в Латвии такое содержание общего образования и подход к обучению с дошкольных лет до средней школы, чтобы школьники получили необходимые для современной жизни знания, навыки и отношения . Львиную долю финансирования — 18 458 382 евро — выделил Европейский социальный фонд.