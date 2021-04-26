В Латвии достигнут самый высокий темп вакцинации, ЕК подала в суд на AstraZeneca. Главное о Сovid-19 на 26 апреля

На прошлой неделе в Латвии достигнут самый высокий до сих пор темп вакцинации от Covid-19. По телефону 8989 можно записаться на прививку в конкретное время в конкретном учреждении. В Риге на карантин отправлен детский сад. Европейская комиссия (ЕК) подала в cуд на британско-шведского производителя вакцин AstraZeneca из-за нарушения договора о поставке вакцин. Портал Delfi обобщает информацию о Covid-19 на 26 апреля.

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Цифры. В воскресенье выявлено 220 случаев Covid-19, четыре человека скончались. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 404,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов теста — 6,4%. За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 57 человек с Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах увеличилось с 672 до 709.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 514 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2013 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 163 теста (8,1%) и скончались два человека.

По телефону 8989 можно записаться на прививку от Covid-19 в конкретное время в конкретном учреждении. С сегодняшнего дня люди, которые входят в приоритетные группы прививаемых, могут записаться по телефону 8989 на вакцинацию от Covid-19 в конкретное время в конкретном учреждении.

На прошлой неделе в Латвии достигнут самый высокий до сих пор темп вакцинации от Covid-19. На прошлой неделе первую прививку получили 33 860 человек, вторую — 9 950, что составляет в среднем почти 6300 человек в день. Ранее максимальный показатель был на неделе с 12 апреля, когда в среднем вакцинировалось около 4800 человек в день. На прошлой неделе было достигнуто рекордное количество вакцинированных за один день — 21 апреля прививку получили почти 10 000 человек.

Латвия получила новую партию вакцин Moderna, открыта запись на вакцинацию по телефону 8989. Вакцины будут направлены для использования в уже открытых приоритетных группах.

В Риге на карантин отправлен детский сад. После нескольких случаев Covid-19, на карантин отправлен весь Рижский 7-й детский сад. Положительный результат анализа на Covid-19 получили педагоги, технический персонал и воспитанники детского сада. Всего в садике учатся примерно 80 детей.

Европейская комиссия подала в суд на AstraZeneca. Европейская комиссия (ЕК) подала в cуд на британско-шведского производителя вакцин AstraZeneca из-за нарушения договора о поставке вакцин. Этот шаг поддержали 27 стран ЕС. Дело рассматривает бельгийский суд. Во втором квартале производитель AstraZeneca собирается поставить 70 млн доз, хотя ранее обещал поставить 180 млн доз вакцины от Covid-19.

ЕС может разрешить въезд привитым от Covid-19 туристам из США. Европейский союз планирует разрешить свободный въезд этим летом для американских туристов, которые были полностью вакцинированы от Covid-19. На данный момент около 42% населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% полностью вакцинированы.

В Италии начали частично открываться бары, рестораны и кинотеатры. В Италии с понедельника начинают ослаблять введенные из-за коронавируса Covid-19 ограничения, частично открываются бары, рестораны, кинотеатры. Как отмечают СМИ, три четверти регионов страны будут вновь помещены в список "желтых" - с низким уровнем распространения коронавируса - территорий.