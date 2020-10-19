За отказ носить маску для лица предлагают штрафовать на 50 евро

Ответственная рабочая группа призвала правительство принять во вторник решение о более жестких наказаниях для лиц, не использующих маски для лица в публичных местах или в общественном транспорте. Речь идет либо о предупреждении нарушителю, либо штрафе в размере 50 евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам заместителя госсекретаря Министерства юстиции по правовой политике Лайлы Медини, рабочая группа договорилась в понедельник представить на заседании правительства нормативное изменение, которое предусматривает предупреждение или штраф в размере до 50 евро за неиспользование масок.

Надзор и применение наказаний будет осуществляться сотрудниками муниципальной или государственной полиции. Наказания будут применяться к физическим лицам, игнорирующим определенные ограничения в магазинах и общественном транспорте.

Ранее уже сообщалось, изменения в правилах "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", утвержденные правительством на прошлой неделе, предусматривают, что маски, прикрывающие нос и рот, являются обязательными в общественном транспорте до 6 ноября.

Защитная маска не обязательна для детей младше 13 лет. Исключение составляют также люди, которым сложно носить защитную маску по состоянию здоровья.

На сегодняшний день за неиспользование защитной маски в общественном транспорте пассажира могут высадить, в то же время шарфы и платки в качестве защиты рта и носа считаются "неэффективным средством", чтобы ограничить распространение Covid-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илзе Винкеле заявила, что закрывать лицо шарфом или платком неэффективно, поэтому в общественном транспорте необходимо носить медицинские или гигиенические маски, а также щиты для лица.