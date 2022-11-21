Жены, сестры, звезды соцсетей. Новые депутаты набрали себе странных помощников: это вообще законно?

Депутаты нового Сейма выбирают себе помощников по непонятным критериям: работу в парламенте получают родственники, коллеги по партийным спискам, певицы и журналисты. Списки помощников привлекли внимание масс-медиа, и теперь Бюро по предотвращению коррупции (KNAB) призывает политиков объяснить, почему они выбрали в помощники именно этих людей.

Поводом для такого заявления KNAB стала информация программы Nekā personīga телеканала TV3 о том, что депутаты "творчески обходят" запрет на трудоустройство помощниками своих родных и близких. Об этом на прошлой неделе писал и Delfi.

Среди наиболее характерных примеров — депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Аугустс Бригманис, который трудоустроил свою супругу не своим помощником, а помощником коллеги по фракции — Яниса Вуцанса. В качестве одного из консультантов в "Объединенном списке" работает сестра председателя Сейма Эдварда Смилтенса. Ранее она работала в рекламе, и у нее есть опыт проведения политических кампаний. В данном случае закон не нарушен, поскольку не сам спикер Сейма принимал решения, связанные с имущественными отношениями родственников.