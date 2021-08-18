Межциемс и Дрейлини — молодые районы Риги. Межциемс окружен лесом, там достаточно тихо и спокойно. В Дрейлини все наоборот: в последние десятилетия район бурно развивается — и вместе с ростом населения у полиции тоже прибавилось работы. Delfi рассказывает о том, как выглядело криминальное прошлое Межциемса и Дрейлини, и что там происходит сейчас.

В ночь на 25 августа 2019 года на бензоколонку в Межциемсе зашел пожилой мужчина. Одежда на нем дымилась, тело покрывали ожоги. Сотрудник бензоколонки вызвал скорую. На вызов прибыли и бойцы спецбатальона полиции, которые тут же отправились прочесывать окрестности: мужчина оказался жертвой нападения.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

Позже полиции удалось восстановить ход событий. Вечером 25 августа бездомный 57-летний мужчина недалеко от бензоколонки встретил группу подвыпивших молодых людей. Один из них попросил у мужчины сигарету, получил отрицательный ответ и облил бензином. Второй бросил спичку. На бездомном моментально вспыхнула одежда. Преступники продолжали над ним издеваться, а затем просто сбежали.