Центр Риги 125 лет назад: история одного очень известного перекрестка

Mūsu priekšā ir trīs attēli. Visos redzams viens un tas pats Rīgas punkts. Viens no tiem ir pirms aptuveni simt gadiem izdota kartīte, kur mākslinieks iztēlojies, kāda būs Rīga nākotnē. Līdzīgi kā futūristiskā filmā – kā izskatīsies ielas, sabiedriskais transports, cilvēki. Otrs attēls ir mūsdienu fotogrāfija, kuru uzņēmis “Delfi” fotoredaktors Kārlis Dambrāns. Bet trešais ir vēsturiska fotogrāfija – tas pats krustojums Vecrīgā pirms 125 gadiem. To sociālajā tīklā “Facebook” nopublicēja Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents, Latvijas Universitātes doktorants Andrejs Gusačenko, pieminot, ka tas ir viens no viņa spožākajiem pēdējā laika guvumiem kolekcijā. Par trešo fotogrāfiju arī ir šis stāsts.