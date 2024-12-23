В сентябре Сандис Вилманис удивил не только латвийских хоккейных болельщиков, но и сам себя, до последнего удержавшись в большом лагере чемпиона Кубка Стэнли Florida Panthers. На расстоянии вытянутой руки для двадцатилетнего парня, ни минуты не игравшего в профессиональном хоккее, был и дебют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сейчас он вернулся в фарм-клуб, но люди из Флориды следят за каждым шагом хоккеиста. Вилманису в любой момент нужно быть готовым перейти выше.

Отличные достижения в Юниорской лиге Онтарио (ОХЛ) позволили Вилманису, одному из самых талантливых латвийских хоккеистов последних лет, этой весной подписать трехлетний контракт с клубом НХЛ Florida Panthers. На тот момент "Флорида" была на пути к первому в своей истории кубку Стэнли. Два года в составе канадских юниоров латвийский нападающий завершил мощно – на его счету десять голов и 17 передач в 16 матчах плей-офф. Но главный трофей был упущен, хотя в полуфинальной серии ОХЛ North Bay Battalion все же удалось отыграться после трех поражений подряд. На большее команды не хватило.

Теперь пришел черед профессиональной карьеры – и здесь часто не все идет так гладко. Вилманис прекрасно это понимал и перед сборами в Panthers не строил воздушных замков. Весной в разговоре с MVP он утверждал, что идеальным сценарием было бы начало сезона в Американской хоккейной лиге (АХЛ), но если последует понижение в Лигу Восточного побережья (ECHL), он и это воспримет нормально - ведь это лишь первый его сезон в профессиональном хоккее.

Но потом дело пошло на лад. Вилманис стал главным открытием на сборах Panthers — он принял участие в пяти проверочных матчах НХЛ и отметился шайбой в ворота, на которых стояла звезда Tampa Bay Lightning Андрей Василевский. Всего на счету Вилманиса пять очков - забил три гола и сделал две результативные передачи. Молодого латыша несколько раз хвалил главный тренер Panthers Пол Моррис и другие хоккеисты команды, а осваиваться помогал партнер по команде Увис Балинскис.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !