Несовместимо с достоинством. Что нужно менять в системе ухода за тяжелобольными?

"Это ненормальная ситуация — то, что человек, оказавшийся в беспомощном положении, обязан или разорять свою семью, просить пожертвования, постоянно выяснять отношения с государственными и муниципальными учреждениями — или долго и мучительно умирать в одиночестве", — подчёркивает глава Ziedot.lv Рута Диманта. Часто положение пациента не совместимо с человеческим достоинством.



"Люди лежат дома, прикованные к постели, с огромными пролежнями и невыносимой болью, и часто единственная помощь, которую они получают — это буклетик, где написано, что государство или самоуправление обеспечивает в этом случае. А когда реально хотят получить обозначенную там помощь — визиты семейного врача для обезболивания или обработки ран, консультацию паллиативного специалиста, услуги по уходу на дому или в паллиативном отделении — оказывается, что это невозможно. Просто нет такого человека, который может оказать услугу в данный момент. Или огромная очередь. Или семейный врач говорит, что у него нет ресурсов", — объясняет Диманта.



Минблаг думает над решением проблемы, но все разработки пока в зачаточном состоянии. "Мы работаем над тем, чтобы привлечь иностранных экспертов и создать в Латвии такую систему, финансово обоснованную и долгосрочно жизнеспособную, как в Германии, Нидерландах или других странах. Её называет обязательным социальным обеспечением против риска long-term care ("долгосрочный уход" — англ.)", — говорит Дудиньш.



В этом случае расходы на основные услуги по уходу будет покрывать страховочный бюджет. "Конечно, выглядит красиво, но в этом есть свои подводные камни. К сожалению, главный из них — неизбежное повышение налогов", — объясняет Дудиньш. Как именно будет работать такая система, он пока что не объясняет. Пока что в ближайших планах — найти деньги на привлечение международных экспертов для анализа ситуации. Возможно, их удастся получить от Еврокомиссии, Организации экономического сотрудничества и развития или Всемирного банка.

