Несовместимо с достоинством. Что нужно менять в системе ухода за тяжелобольными?

В этом материале Delfi анализирует, что было сделано за последние годы и что ещё необходимо сделать, чтобы обеспечить неизлечимо больным людям достойный уход, а их родным — возможность иногда отдыхать.
Портал Delfi писал об этой проблеме, затронувшей многие семьи, в серии статей "Болевой порог" и "Голод не метафора". В ноябре 2019 года Кабинет министров принял решение с середины 2020 года полностью оплачивать энтеральное и парентеральное питание — и это было сделано. Героине Stiprini stipros этого года, Илвии, медицинское питание оплачивает государство.
Такое питание необходимо многим — например, пациентам после инсульта или онкологическим пациентам, резко потерявшим вес и страдающим из-за побочных эффектов химиотерапии и облучения.
"Эти люди могут есть сами, но не могут съесть достаточно", — поясняет Инесе Данга, представитель Ziedot.lv.
В среднем такое питание обходится где-то в 168 евро в месяц — минимум 80, максимум 600 евро. В среднем 30 человек в месяц, нуждающиеся в таком питании, не могут его оплатить. В первые 10 месяцев этого года Ziedot.lv собирал деньги на питьевое медицинское питание 330 раз. Неравнодушные люди пожертвовали более 55 000 евро.
За то, чтобы питьевое медицинское питание оплачивалось государством хотя бы частично, выступает и омбудсмен. Он выслушал мнения Ziedot.lv и профессиональных организаций и призвал государство оценить возможность компенсировать стоимость питания тем, кто не может без него обойтись.
- Бюро омбудсмена
15 ноября на собрании представителей Минздрава и Национальной службы здоровья обсуждалась возможность в определённых случаях оплачивать пациентам питьевое медицинское питание. Было решено спросить мнение университетских больниц и ассоциаций врачей. Омбудсмен призвал правительство до 15 декабря оценить, какие меры могут быть приняты, чтобы люди, имеющие медицински обоснованную необходимость в таком питании, могли приобрести его с помощью государства.
Кабинет ответил, что возможности будут оценены до 1 июня 2022 года, и до этого же числа должны быть подсчитаны примерные расходы.
В отдельных случаях, если есть угроза жизни или если болезнь серьёзно ограничивает возможности человека, бесплатный паллиативный уход можно получать до 24 лет (подробнее — здесь).
Другой пример — в рамках проекта деинституционализации, реализуемого Минблагом, помощь могут получить взрослые люди с психическими расстройствами, у которых есть инвалидность первой или второй группы.
- Алдис Дудиньш, Министерство благосостояния
- Рута Диманта, Ziedot.lv
И это возвращает нас к вопросу, который Stiprini stipros уже поднимал: необходима единая корзина услуг с едиными правилами по всей стране.
Единая корзина услуг есть в планах. Минблаг собирается внести изменения в Закон о социальных услугах и социальной помощи, введя единые принципы ухода на дому, оценки нужд клиента, составления плана ухода и отчётности по этому плану. Разработки задержались из-за пандемии, но в начале октября правительство утвердило информационное сообщение о планирующихся на расходах.
Алдис Дудиньш, Министерство благосостояния
При этом низкие зарплаты социальных работников — одна из главных тем Stiprini stipros, и нередко герои проекта собирали пожертвования, чтобы доплатить сиделке за услуги по уходу, потому что тех часов, что финансирует самоуправление, не хватает.
В 2020 году на фестивале Lampa портал Delfi организовал дискуссию о социальном уходе в Латвии. «Почему человек должен идти к семейному врачу за бумажным рецептом, если у нас давно есть электронные? Этот вопрос поднимается годами, но ничего не происходит», — говорила Илона Удре-Балоде, жена Роланда Удриса — известного музыканта, парализованного после аварии.
В вопросе наконец-то случились подвижки и электронные рецепты на памперсы появились. Как сказали в Национальной службе здоровья, пока что в тестовом режиме.
"Люди лежат дома, прикованные к постели, с огромными пролежнями и невыносимой болью, и часто единственная помощь, которую они получают — это буклетик, где написано, что государство или самоуправление обеспечивает в этом случае. А когда реально хотят получить обозначенную там помощь — визиты семейного врача для обезболивания или обработки ран, консультацию паллиативного специалиста, услуги по уходу на дому или в паллиативном отделении — оказывается, что это невозможно. Просто нет такого человека, который может оказать услугу в данный момент. Или огромная очередь. Или семейный врач говорит, что у него нет ресурсов", — объясняет Диманта.
Минблаг думает над решением проблемы, но все разработки пока в зачаточном состоянии. "Мы работаем над тем, чтобы привлечь иностранных экспертов и создать в Латвии такую систему, финансово обоснованную и долгосрочно жизнеспособную, как в Германии, Нидерландах или других странах. Её называет обязательным социальным обеспечением против риска long-term care ("долгосрочный уход" — англ.)", — говорит Дудиньш.
В этом случае расходы на основные услуги по уходу будет покрывать страховочный бюджет. "Конечно, выглядит красиво, но в этом есть свои подводные камни. К сожалению, главный из них — неизбежное повышение налогов", — объясняет Дудиньш. Как именно будет работать такая система, он пока что не объясняет. Пока что в ближайших планах — найти деньги на привлечение международных экспертов для анализа ситуации. Возможно, их удастся получить от Еврокомиссии, Организации экономического сотрудничества и развития или Всемирного банка.