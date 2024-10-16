В Каякёе есть большая и очень достойная школа. Выстроившиеся вдоль домов узкие улочки города вьются и поднимаются по обеим сторонам крутой долины. В центре расположен древний фонтан. Есть даже церкви, одна из которых имеет шикарный вид на голубое Эгейское море. Нет только людей — последние сто лет в Каякёе никто не живет.

Расположенный в юго-западной части турецкой провинции Мугла Каякёй — настоящий город-призрак, покинутый жителями и преследуемый тяжелым прошлым. Это памятник, застывший во времени — физическое напоминание о темных временах Турции.

Склоны холмов, усеянные бесчисленными разрушающимися зданиями, стены которых медленно поглощаются зеленью, бесконечные виды на исчезнувшие жизни, Каякёй завораживает своей суровой красотой, и это весьма увлекательное место для поездки. Летом, под ясным небом и палящим солнцем, город представляет довольно жуткое зрелище. В более прохладные сезоны, когда местные улицы окутывают горные и морские туманы, там может стать по-настоящему страшно.

Чуть более века назад Каякёй, или Левисси, как его называли раньше, был оживленным городом с населением не менее 10 000 человек, большая часть которого состояла из греческих православных христиан. Многие местные жители были простыми ремесленниками, они мирно сосуществовали рядом с турецкими мусульманами. После ряда потрясений государственного масштаба, становления Турции в качестве независимой республики, жизни этих людей были разорваны на части.

Напряженность в отношениях с Грецией после греко-турецкой войны в 1922 году привела к тому, что обе страны решили выселить местных жителей, каким либо образом связанных с противоположной стороной. Население Каякёя решили обменять на соседних мусульманских турок, проживавших в Кавале, расположенном на территории нынешнего греческого региона Македония и Фракия.

Новоприбывшие мусульмане, как известно, были не слишком довольны новым домом: переселенцы быстро уехали, оставив Каякёй умирать в одиночестве.

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