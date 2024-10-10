Это было интересное время, если судить по фотографиям более чем 60-летней давности. Легендарный музыкальный фестиваль в Вудстоке, собравший полмиллиона зрителей, или первые шаги человечества на Луне. Или такая экзотика, как регулярный маршрут общественного транспорта из британского Лондона в Калькутту в Индии!

Авиаперелеты как вид транспорта были по карману гораздо меньшему числу путешественников, чем сегодня — перелет из Нью-Йорка в Лондон стоил около 550 долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составило бы более 4000 долларов! Да, уровень роскоши был гораздо выше даже в эконом-классе, но от него нельзя было отказаться, чтобы снизить цену билета, да и количество авиапассажиров было относительно невелико.

Если перелет через Атлантику был таким дорогим, то что уж говорить о перелете через полмира, например из Англии в Индию. Был еще вариант путешествовать на корабле, но это было так же дорого и так же скучно. И не дай Бог, если укачает!

Но что является надежным и дешевым транспортом во все времена? Автобус! Почти 20 лет от лондонского вокзала Виктория до Калькутты ходили пассажирские автобусы с кроватями и даже небольшой кухней. Это если о плюсах. Из минусов: путь в 10 000 километров занимал 50 дней, и автобус часто ломался. Но в конце концов он добирался до места.

Маршрут автобуса: Лондон, Англия — Бельгия — Западная Германия — Австрия — Югославия — Болгария — Турция — Иран — Афганистан — Пакистан — Калькутта, Вест-Индия.

Правда, это путешествие было не совсем уж дармовым. Изначально билет в один конец стоил 85 фунтов стерлингов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет чуть больше 2 500 фунтов. В 1973 году стоимость билета составляла уже 145 фунтов стерлингов (около 2 300 фунтов), но за еще 145 фунтов можно было отправиться дальше, из Индии в Австралию, так что за 2 290 современных фунтов можно было добраться из Лондона в Сидней. Все это, включая питание и проживание в отелях, кемпингах и на пароме.

Но это было почти двухмесячное путешествие, с небольшими перерывами на осмотр достопримечательностей и шестью шопинг-турами в Зальцбурге, Вене, Стамбуле, Тегеране, Кабуле и Нью-Дели. И эти фантастические достопримечательности по пути! А еда! Учитывая, что сервис — британский, послеобеденный чай был "включен".

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