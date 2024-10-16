То, что не дается в руки, всегда соблазняет. Будь то любовь, имущество или крепость. Форт Муруд-Джанджира в Индии знаменит тем, что он один из немногих остался непокоренным, хотя многие пытались это сделать на протяжении веков — англичане, португальцы, голландцы, французы и сами индийцы.

Как и все народы, живущие у моря, индийцы всех племен, каст и вероисповеданий с древних времен использовали океан и как торговый путь, и как защитника. Они строили свои сторожевые башни — крепости, которые служили как защитой от нападений с моря, так и ремонтными мастерскими. По данным энциклопедии Britannica India, всего на индийском побережье насчитывается 151 крепость, и форт Муруд-Джанджира относится к "коллекции" западных крепостей.

Западное побережье Индии оказалось особенно удобным для строительства таких удаленных укреплений благодаря горной системе Западные Гаты, которая протянулась на 1600 километров вдоль западного побережья Индийского полуострова. Когда эти горы были "молодыми" и еще только формировались, стекающая с их вершин лава создала "зубцы" суши, окружавшие небольшие бухты и устья рек, а с моря в качестве укреплений поднялись скалы, часто с крутыми, почти вертикальными склонами.

Форт Муруд-Джанджира находится недалеко от деревни Муруд, в 200 километрах к югу от Мумбаи, и, как и многое в индийской истории, история этого форта сложна и нелегко поддается разгадке.

Часто эти форты жили собственной жизнью и бросали вызов землевладельческим правителям. Форт Муруд-Джанджира — один из таких фортов. Его никогда не завоевывали извне, он просто переходил из рук в руки. Последний раз — в 1947 году, когда Индия обрела независимость от Великобритании.

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