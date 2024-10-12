В конце прошлой недели почти 300 жителей Бауски обратились в Бауский городской совет с просьбой отменить ранее выданное разрешение на временное создание "Парка Хэллоуина в Бауске" в городском парке рядом с Бауским замком. 10 октября Бауский горсовет принял решение об отсутствии юридических препятствий для организации такого мероприятия. Просьба граждан была мотивирована целым рядом причин, по которым в проведении мероприятия должно быть отказано, но теперь ясно, что с 17 октября по 10 ноября все желающие смогут повеселиться в парке ужасов.

Как рассказала Delfi одна из авторов гражданской инициативы Кристине, не пожелавшая назвать свою фамилию, "нам пришлось действовать быстро, и фактически 285 подписей были собраны за один день". Она отметила, что инициатива была подписана только жителями Бауски, но, если бы подписи собирались в других частях муниципалитета и было бы больше времени, "количество подписей наверняка было бы намного больше". Мы разговаривали с Кристиной еще до решения городских властей, но уже тогда она скептически оценивала действия депутатов. В частности, уже тогда она предполагала, что результат будет не в пользу жителей, потому что "думе плевать на позицию жителей, они не заинтересованы в том, чтобы отказать в проведении такого мероприятия".

Стоит отметить, что подобные мероприятия проводились в этом месте как в прошлом, так и в 2022 году.

Какими мотивами руководствовались жители, требуя запретить это мероприятие? Стоит также отметить, что письмо депутатам направили не только жители, но и представители двух местных религиозных общин.

Вот что говорится в письме: "Мы считаем, что организация парка ужасов на Хэллоуин на этом месте не соответствует его культурному и историческому значению и не отражает ценности жителей Бауски. Замковый парк в Бауске — это особое место, которое мы хотим сохранить как среду, где проводятся уважительные и уместные мероприятия".

Парк у Бауского замка, как указано на сайте Бауского самоуправления — это парковая зона с уникальным культурным ландшафтом, одна из старейших заселенных людьми территорий в Латвии, расположенная на особо охраняемой природной территории. Это свободно доступная территория для жителей самоуправления, а также для гостей и туристов, где они могут насладиться возможностями для отдыха — прогулками, занятиями физкультурой. И не в последнюю очередь — познакомиться с культурными и историческими ценностями.

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