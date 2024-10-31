Поместье Кауцминде в Бауском районе за свою трехвековую историю пережило взлеты и падения. В течение последних 14 лет оно побывало в руках нескольких частных владельцев и в настоящее время находится в очень плачевном состоянии.

Замок Кауцминде (как его еще называют) похож на учебник истории, рассказывающий о жизни с XVIII века до наших дней. В XVIII и XIX веках по коридорам этого замка ходили придворные дамы. Позже здесь учились школьники, а с другой стороны - воспитанники детских садов. Потом все стало угасать, но сейчас вновь забрезжил проблеск надежды.

Уже в середине XV века магистры ордена сдавали в аренду недвижимость в Кауцминде. В то время это место носило название Ibittenland. В XVII веке Кауцминде объединили с Ислице, а в последующие 150 лет к ним присоединили еще и поместья Эзерес, Дзиркалнес и Яунамуйжа. Поместье принадлежало почетным балтийско-немецким семьям — фон Шультам, фон Шепингам, а до 1920 года хозяевами были члены семьи фон Пален. Затем произошла аграрная реформа и Кауцминде, как и многие другие поместья, стал государственной собственностью.

Поместье, конюшня и амбар были построены около 1780 года в стиле раннего классицизма датским архитектором Северином Йенсеном. После этого с другой стороны комплекса были возведены служебные пристройки и скотный двор. По данным исторического портала Zudusī Latvija, с 1910 по 1912 годы произошла крупная перестройка поместья по проекту Лео Рейнира, в рамках которой здания поместья были объединены в полукруг, а между ними были сделаны проезды. Замок окружали два сада — один обычный сад авторства К. Савицкиса, разбитый в 1780 году, а второй — ландшафтный, который разбили в период с начала по середину XIX века (он включает в себя овраг с речкой Кауце).

Известным замок стал после обретения Латвией независимости, когда в 1923 году его отдали под нужды Кауцминдской школы домоводства, где девочки учились рукоделию, мастерству кулинарии и столовой культуре, садоводству и даже основам земледелия.

Кауцминдский семинар по домоводству, которые в 30-е годы переименовали в Латвийский институт домоводства, в те времена был престижнейшей школой домоводства, слава которой сохранилась до сих пор, и служил синонимом умелых и образованных хозяек. Даже Николай, который давал интервью ReTV в замке, рассказывает, что бабушка его жены училась в Кауцминдской школе.

Образование было очень разносторонним — здесь обучали поварскому мастерству, навыкам официанток, устраивали чтения и лекции. Например, сюда однажды приехала одна из крупнейших латвийских философов и литераторов Зента Мауриня, которая с особым теплом вспоминает это место в своей автобиографии. В школе преподавал художник Екабс Бине, композитор Екабс Раубиньш и философ Теодорс Целмс. Стоит отметить, что учеба в школе происходила в Риге, а на лето воспитанницы приезжали в Кауцминдское поместье, расположенное в нескольких километрах от дворца Рундале. В советское время о воспитанницах Кауцминде не говорили, а в самом поместье обустроили школу, куда ходили местные дети.

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