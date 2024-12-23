В Интернете часто утверждают, что Британскому музею в Лондоне нечего будет показать, если он вернет назад все артефакты, которые Великобритания якобы украла у других стран. Но в этом утверждении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Недавняя встреча британского и греческого премьер-министров вновь оживила давние дебаты о том, должна ли Великобритания вернуть Афинам скульптуры Парфенона, также известные как мраморные скульптуры Элгина.

После встречи Кира Стармера и Кириакоса Мицотакиса, состоявшейся в начале месяца, появились сообщения о том, что греческое правительство считает, что его британский коллега больше не будет препятствовать возвращению древних скульптур.

Однако Даунинг-стрит вновь заявила, что ее позиция в отношении возвращения артефактов остается неизменной, заявив, что решение должно приниматься Британским музеем, где они в настоящее время хранятся. Правительство также заявило, что не намерено изменять закон, чтобы разрешить их постоянное изъятие, пишет Euronews.

Скульптуры представляют собой коллекцию мраморных украшений из храма Афины, или Парфенона, на Акрополе в Афинах, датируемых 447 годом до нашей эры. В начале 1800-х годов лорд Элгин, посол Великобритании в Османской империи, заявил, что получил разрешение от местных властей на вывоз половины оставшихся скульптур из Парфенона, ссылаясь на заботу об их сохранности. В итоге они были переданы в Британский музей и с тех пор являются важным предметом разногласий между Великобританией и Грецией.

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Одни утверждают, что лорд Элгин был честным поклонником Греции и греческой культуры, пытавшимся спасти скульптуры от порчи и разрушения, другие - что шотландский дворянин был жадным аристократом, похитившим мраморные скульптуры с их законной родины, что было симптомом более широких колониальных амбиций Великобритании того времени.

Эти споры часто вызывают более широкую дискуссию о том, должна ли Великобритания возвращать свои экспонаты странам происхождения, а также утверждения о том, что в Британском музее ничего не останется, если вернуть все, что Великобритания якобы украла.

Однако это утверждение гиперболизировано, поскольку подавляющее большинство экспонатов музея происходят из Великобритании.

Большинство экспонатов происходит из Англии

Поиск по меткам стран в онлайн-каталоге Британского музея показывает, что более 650 000 артефактов происходят из Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии, причем большая часть - из Англии.

На самом деле, Англия является крупнейшим поставщиком экспонатов в Британский музей среди всех стран Европы и мира. В четыре раза больше, чем в следующих по распространенности странах, включая Ирак и Италию.

Около 66 000 артефактов поступили в музей из Греции, согласно онлайн-базе данных.

Британский музей заявил, что, даже имея более 2 миллионов записей, он каталогизировал в Интернете только половину своей коллекции, и что в любой момент времени в Британском музее в Блумсбери (Лондон) на всеобщее обозрение выставляется "всего" около 80 000 предметов.

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"Во многих случаях самые последние экспонаты еще не были добавлены", - заявили в музее. В них будут ошибки и пропуски, но музей предпочитает публиковать данные, а не держать их до тех пор, пока они не будут "закончены", поскольку всегда будет появляться новая информация об объекте. Только личная и конфиденциальная информация была скрыта".

Стоит отметить, что под "артефактами" может подразумеваться все, что угодно: от фотографий, банкнот и небольших кусков керамики до крупных, более грандиозных скульптур и ювелирных изделий, а также то, как Британский музей их приобрел.

Самые крупные экспонаты музея - из других стран

Несмотря на то, что Англия является крупнейшим поставщиком музея по объему экспонатов, самые выдающиеся экспонаты музея, как правило, происходят из других стран. И вызывают наибольшие споры.

Среди выдающихся экспонатов музея - статуи из Галикарнасского мавзолея (современный Бодрум, Турция), бюст Рамсеса Великого (Египет) и Розеттский камень (Египет) - знаменитая плита, на которой выгравирован указ на двух языках и тремя шрифтами.

Указ написан иероглифами, египетской демотической письменностью и древнегреческим языком. Открытие камня стало таким революционным, потому что разные шрифты и языки помогли ученым расшифровать значение иероглифов.

Считается, что Розеттский камень был найден в конце 1700-х годов, во время похода Наполеона Бонапарта в Египет. Французские солдаты случайно обнаружили плиту во время раскопок, а затем, после поражения Наполеона, она была передана британцам по Александрийскому договору 1801 года. Египетские активисты потребовали ее возвращения, заявив, что хранение камня в Британском музее является символом "западного культурного насилия над Египтом".

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В другой части Африки Нигерия потребовала вернуть Бенинские бронзы - группу скульптур, включающую памятные головы, предметы королевских регалий и личные украшения. Они датируются XVI веком и были вывезены из города Бенин после вторжения британских войск в 1897 году.

Нигерийские чиновники утверждают, что артефакты "являются предметом грабежа" и что, независимо от их сохранности в Британском музее, они должны быть возвращены "общинам, которым они принадлежат". Британский музей утверждает, что у него "позитивные отношения" с Королевским дворцом в Бенин-Сити и что он по-прежнему открыт для дискуссий с Нигерией.

Эфиопия тем временем хочет вернуть коллекцию Maqdala, в которую входят литургические предметы, такие как потиры, оружие, украшения и таботы (освященные алтарные скрижали). Некоторые предметы уже возвращены в Эфиопию, но другие, разграбленные британскими солдатами в 1868 году, остаются в Великобритании.

Британский музей заявляет, что его долгосрочная цель, связанная с таботами - "передать их в эфиопскую православную церковь в Великобритании, где за ними смогут ухаживать священнослужители в соответствии с их традициями".

Проблема возвращения артефактов в страну происхождения не является уникальной для Великобритании - музеи по всей Европе уже давно сталкиваются с призывами вернуть многие из своих экспонатов из-за обвинений в том, что они были незаконно изъяты из домов предков в колониальные времена.

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В прошлом году Британский музей столкнулся с новыми вызовами, когда обнаружилось, что пропало около 2000 предметов, датируемых от 1500 года до нашей эры до XIX века и состоящих из украшений из золота и полудрагоценных камней, а некоторые даже появились на eBay. К счастью, с тех пор удалось разыскать более 600 артефактов.

Джордж Осборн, председатель попечителей Британского музея и бывший канцлер, выразил свое удивление: "Мало кто ожидал увидеть этот день, и даже я сомневался".

"Когда мы объявили ужасающую новость о том, что из нашей коллекции были украдены предметы, люди, понятное дело, решили, что на этом все - вряд ли мы когда-нибудь увидим больше горстки этих предметов. Так обычно и происходит с подобными кражами", - сказал Осборн.

Он добавил: "Но команда Британского музея не сдавалась. Благодаря детективной работе и сети доброжелателей мы добились замечательного результата: более 600 предметов вернулись к нам, а еще 100 были идентифицированы - в общей сложности почти половина украденных предметов, которые мы смогли вернуть".

В прошлом году был уволен один из старших сотрудников, подозреваемый в причастности к исчезновению предметов. Позже выяснилось, что им был Питер Хиггс, куратор средиземноморских культур.

Выяснилось, что эксперты-антиквары предупреждали Британский музей о том, что предметы, совпадающие с экспонатами из его коллекции, выставляются на продажу на eBay, причем некоторые - всего за 40 фунтов стерлингов (46 евро), но эти предупреждения были проигнорированы.

В результате кражи тогдашний директор музея Хартвиг Фишер ушел в отставку, а сам музей начал собственное расследование кражи и обратился к общественности с призывом помочь в их возвращении.

Сколько артефактов из европейских стран хранится в Британском музее?

В таблице приведены не все страны, но количество артефактов из тех стран, что мы опустили, еще меньше.

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