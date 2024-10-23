Викинги — бесстрашные воины, искусные мореплаватели и наши соседи. Порой очень завидные! Может быть, поэтому латыши создали свой собственный миф о куршах, которые заставили трепетать от страха почти всю Скандинавию? Но неужели в нем нет ни капли правды?
Легенда гласит, что в Швеции есть церковь, в которой есть надпись: "Боже, спаси нас от чумы и куршей!". Вроде бы ничего хорошего, если тебя сравнивают с крупнейшим бедствием в истории Европы, уничтожившим миллионы, но... немного лестно, не так ли? Лестно, что в нашей истории тоже есть что-то мощное. Именно с этой мыслью я открыла дверь кабинета Андриса Шне, доцента факультета истории и философии Латвийского университета, чтобы узнать, как все было на самом деле.
"Единственный могильник этой культуры, который подробно изучен в Латвии, — могильник Мазкатужу, раскопанный Эдуардсом Штурмсом в 1920-х годах (исследования проводились также в 1940-1960-х годах, в общей сложности было обнаружено 47 погребений). Здесь находится одно из немногих захоронений кузнецов — фантастическое захоронение, относящееся к рубежу IV-V веков. Обычно в могилах не находят ремесленных инструментов, но здесь были наковальня, кувалда, клещи! Там же были найдены римские монеты II-IV веков", — рассказывает Андрис Шне.
На рубеже первого тысячелетия эта культура начала постепенно распространяться, продвигаясь на север. В среднем железном веке границей была Вента. В то время возвышенности Центральной Курляндии были еще очень малонаселенными. "Мы можем определенно сказать, что в V-VI веках у Балтийского моря, на территории нынешних Литвы и Латвии существовала группа куршей", — говорит профессор.
В позднем железном веке, между IX и XII веками, произошли два очень важных изменения: во-первых, курши очень быстро переместились в Северную Курляндию, скорее всего, потому, что им требовалось жизненное пространство. "Территории Северной Курляндии были не слишком благоприятны для жизни — там очень мало свидетельств как о куршах, так и балтийских финнах. Напротив, Дундага, где существует курган XIII-XIV веков Дундага Лаукмуйжа, имеет ярко выраженный куршский характер", — говорит Андрис Шне.
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