Викинги — бесстрашные воины, искусные мореплаватели и наши соседи. Порой очень завидные! Может быть, поэтому латыши создали свой собственный миф о куршах, которые заставили трепетать от страха почти всю Скандинавию? Но неужели в нем нет ни капли правды?

Легенда гласит, что в Швеции есть церковь, в которой есть надпись: "Боже, спаси нас от чумы и куршей!". Вроде бы ничего хорошего, если тебя сравнивают с крупнейшим бедствием в истории Европы, уничтожившим миллионы, но... немного лестно, не так ли? Лестно, что в нашей истории тоже есть что-то мощное. Именно с этой мыслью я открыла дверь кабинета Андриса Шне, доцента факультета истории и философии Латвийского университета, чтобы узнать, как все было на самом деле.

Кто такие курши? Курши — это западнобалтийская этническая и культурная группа, формирование которой датируется серединой первого тысячелетия нашей эры. Латвийские и литовские археологи расходятся во мнениях относительно того, идет ли речь о IV-V или V-VI веках, но в любом случае история происхождения куршей связана с культурным ареалом прибрежных равнинных могильников, сложившимся в раннем железном веке, в основном на территории современной Литвы. Это скелетные захоронения, в которых умершие похоронены в могильных ямах, иногда окруженных камнями. Эта культура прибрежных равнинных могильников еще не является куршской, но на ее завершающем этапе мы уже можем говорить о куршах, так как практика захоронений устоялась и появился более или менее типичный набор украшений. Это два важнейших археологических признака, которые позволяют называть группы, живущие на одной территории, единой этнической или культурной группой.

"Единственный могильник этой культуры, который подробно изучен в Латвии, — могильник Мазкатужу, раскопанный Эдуардсом Штурмсом в 1920-х годах (исследования проводились также в 1940-1960-х годах, в общей сложности было обнаружено 47 погребений). Здесь находится одно из немногих захоронений кузнецов — фантастическое захоронение, относящееся к рубежу IV-V веков. Обычно в могилах не находят ремесленных инструментов, но здесь были наковальня, кувалда, клещи! Там же были найдены римские монеты II-IV веков", — рассказывает Андрис Шне.

На рубеже первого тысячелетия эта культура начала постепенно распространяться, продвигаясь на север. В среднем железном веке границей была Вента. В то время возвышенности Центральной Курляндии были еще очень малонаселенными. "Мы можем определенно сказать, что в V-VI веках у Балтийского моря, на территории нынешних Литвы и Латвии существовала группа куршей", — говорит профессор.

В позднем железном веке, между IX и XII веками, произошли два очень важных изменения: во-первых, курши очень быстро переместились в Северную Курляндию, скорее всего, потому, что им требовалось жизненное пространство. "Территории Северной Курляндии были не слишком благоприятны для жизни — там очень мало свидетельств как о куршах, так и балтийских финнах. Напротив, Дундага, где существует курган XIII-XIV веков Дундага Лаукмуйжа, имеет ярко выраженный куршский характер", — говорит Андрис Шне.

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