Краковский дракон на больничном, но есть другие! 5 мест в Европе, где можно встретить мифических чудовищ

Почти месяц назад знаменитая металлическая статуя дракона в Кракове вынуждена была прекратить извергать огонь. Этому волшебному, можно даже сказать — мифическому — существу пришлось задержать дыхание по вполне приземленной причине: власти города захотели узнать почему в последнее время она потребляет так много топлива.

Фигура дракона у подножия Вавельского замка в южной части исторического города Кракова является главной туристической достопримечательностью. Миллионы посетителей приезжают сюда каждый год, чтобы посмотреть на языки пламени, вырывающиеся из его морды каждые три минуты.

Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Финансовый кризис у драконов: краковскому чудовищу урезали топливный бюджет.

Фигура, созданная польским скульптором Брониславом Хромым, датируется концом 1960-х годов, но отсылает к многовековой легенде из истории Кракова.

Согласно легенде, городу досаждал кровожадный дракон, который питался скотом горожан, а иногда и юными девами. Находчивый молодой сапожник предложил чудовищу овечью шкуру, набитую серой, от которой дракон почувствовал жжение внутри. Чтобы погасить этот внутренний "огонь" дракон решил напиться воды из близлежащей реки Вислы. Но выпил так много, что не выдержал и лопнул.

Специалисты говорят, что скульптура должна вновь обрести огнедышащие способности в марте, но что делать, если посмотреть на дракона хочется прямо сейчас, пока краковский огнедышаший на ремонте? Где найти своего мифического зверя? К счастью, в Европе есть еще несколько мест, где можно полюбоваться на необычных и очень впечатляющих драконов. Пусть они и кажутся нам вымышленными существами.

И вот куда нужно поехать:

Дизайн "от дракона": Норвегия

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