Дайвинг, серфинг и отдых в спа. Где в Латвии можно отдохнуть не хуже, чем за границей?
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Прыжки с фуникулера над рекой и путешествие на яхте до острова по морю — такие развлечения люди обычно планируют за границей. Но для того чтобы все это попробовать, уезжать в далекие страны вовсе не обязательно, ведь многое доступно и у нас в Латвии.

В статье вы узнайте, куда поехать в Латвии, чтобы прыгнуть с большой высоты или с парашютом, где заняться дайвингом и серфингом или отправиться в морскую прогулку и отдохнуть в спа-центре.

Прыжки на резинке и с парашютом

Любители острых ощущений знают о самых лучших и популярных местах в мире для прыжков с резинкой с высоты нескольких сотен метров, таких как 220-метровая плотина Верзаска на озере Вогорно в Швейцарии и 192-метровый мост Европа-Брюкке в долине Виптхаль в Австрии. Конечно, в Латвии таких высот не встретить, но получить порцию адреналина можно и здесь.

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