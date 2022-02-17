Планируем летний отдых: 7 фантастических домиков в Латвии, где можно отлично отдохнуть

Те, кто любит путешествовать по Латвии и останавливаться в интересных и необычных местах, прекрасно знают, что бронировать такое место приходится сильно заранее. Как говорится: "кто первый встал – того и тапки". Именно поэтому Тургид предлагает вам посмотреть на фантастические дома для ночлега в Латвии и подумать о своем следующем отпуске.

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Уютные домики и ванна под открытым небом в кемпинге Tiny Village

Если вам хочется побыть подальше от города и насладиться природой, то отдых на берегу Рижского залива, в Берзциемсе, в 10 километрах от Энгуре в уютном кемпинге Tiny Village — отличный вариант на выходные. Гостям доступны три четырехместных коттеджа, горячая гидромассажная ванна под открытым небом, сауна и другие развлечения.

Tiny Village — это бизнес, принадлежащий сразу нескольким семьям, где каждый занимается своим делом. Женщины отвечают за общение с клиентами и решают дизайнерские вопросы, а мужчины занимаются техническими делами. Идея о переносных домиках и Tiny Village появилась около семи лет назад.

Foto: Rebeka Liepiņa un Artūrs Laucis

Автор идеи Улвис Новикс рассказывает: "Друзья смеются, что у меня каждый день появляется новая бизнес-идея. У меня всегда было и есть желание создавать что-то новое. Занимаясь бизнесом, мне хочется, чтобы в новом деле была добавленная ценность. Я всегда хотел иметь возможность все взять с собой и поэтому возникла идея с мобильными домами. Во время одной из встреч с друзьями эта идея переросла в реальность".

Сейчас гости могут арендовать три четырехместных домика отдыха и дровяную баню, а рядом с одним из домов есть горячая ванна под открытым небом. Все коттеджи отапливаются, в них есть холодная и горячая вода, туалет, душ, кондиционер и кухня с холодильником. Кроме того, есть большая терраса с барбекю. Ульвис говорит, что уголь и дрова можно купить прямо на месте, а если вы не хотите готовить сами, хозяева могут приготовить гостям вкусный завтрак и ужин.

Дополнительно почитать и посмотреть, как выглядит кемпинг можно ЗДЕСЬ.



