ФОТО. Как одеваться в марте: 31 идея на каждый день
Foto: instagram.com/walkinwonderland/sonialyson/oliviajeanette_

Несмотря на то, что зима в этот раз была настоящей и позволила получить массу удовольствия, к концу февраля она многих изрядно утомила. Не помогло даже то, что световой день становится все длиннее. Так уже хотелось почувствовать запах весны! И ее первый день оправдал все ожидания. Впереди — больше света, больше солнца меньше одежды!

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Напомним, что в моде 2021 года можно выделить четыре основных тренда:

  • всевозможные проявления винтажности;
  • комфорт, дом, уют и мягкость;
  • переосмысление классики;
  • новый гламур.

Наиболее интенсивное и явное — винтажно-инфантильное направление, тогда как курс на комфорт и переосмысление классики — направления моды длительные и более базовые. А о новом гламуре мы говорим как о движении, надвигающемся постепенно, но уверенно. Подробнее о каждой из модных тенденции вы можете узнать здесь.

Весна ассоциируется с пробуждением природы, а значит и появлением в гардеробе более ярких цветов. Если ваша одежда потеряла свой цвет, не обязательно от нее избавляться. Есть простой способ, который освежит ваши вещи — краска для одежды. Такой компонент можно приобрести в таких вариантах: порошок, паста, аэрозоль и натуральные красители. По этой ссылке вы найдете детальную инструкцию, как можно в домашних условиях обновить одежду.

Маска по-прежнему остается частью гардероба. Многих из нас это удручает, но, как выяснилось, есть и такие люди, которым это кажется не только удобным и полезным, но и психологически оправданным. Для них это — способ справляться с неприятными особенностями современной жизни (подробнее — здесь).

Конечно, год назад мы и подумать не могли, что первое место среди всех аксессуаров займут именно маски. После их массового появления в гардеробе поклонники моды пошли дальше и изобрели еще один аксессуар, чтобы сделать эти порой непривлекательные защитные средства немного более элегантными. В качестве умного и красивого решения дизайнеры предложили специальные цепочки для масок, у которых, кроме декоративной, есть и весьма практичная функция — если вы не используете маску какое-то время, такая цепочка позволит ее не потерять и при этом не спускать на одно ухо или подбородок. Посмотреть, как это выглядит на практике, вы можете здесь.

Что ж, начинается желанный период света и тепла! Пусть он будет пропитан красотой! Далее для вашего вдохновения предлагаем идеи стильных комбинаций на каждый день.

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A post shared by Sheryl Luke (@walkinwonderland)

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DELFI Woman

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Мода Одежда
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