Как одеваться в сентябре: стильные идеи на каждый день
Foto: instagram.com/blaireadiebee/liketoknow.it/oliviajeanette_

После странной весны 2020 года мы очень ждали наступления лета. Надо отдать должное — оно нас не разочаровало, но и расставаться с ним еще не хотелось. К осени многие относятся настороженно, ведь велика вероятность второй волны коронавируса, о чем говорили с самого начала распространения вируса в Латвии. Но давайте думать о хорошем и настраиваться на то, что проведем сентябрь стильно!

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То дождь, то солнце — в первый осенний месяц погода обычно капризничает, меняя свое настроение в течение одного дня, поэтому летние вещи пока далеко не прячьте, могут еще пригодиться. Но и о более теплых вещах стоит подумать, провести ревизию, чтобы понять, есть ли все самое необходимое, чтобы потом в спешке ничего не искать. К слову, американцы составили список самой культовой, на их взгляд, модной одежды всех времен, ознакомиться с которым можно здесь.

Знали ли вы о том, что женщина в течение жизни меняет размер 31 раз, а мужчина — 24? А это так, поэтому среди дизайнеров набирает популярность так называемая одежда без размера, которую можно подогнать под себя с помощью встроенных приспособлений. Подробнее об этом мы рассказывали в этой статье. В свою очередь о том, почему размеры одежды различаются у разных брендов и как это исправить, узнайте здесь.

Если вы хоть раз сталкивались с трудностями при хранении и сочетании вещей, то возможно просто не знаете о некоторых хитростях, с которыми можно избежать этих проблем. По этой ссылке собраны лайфхаки, которые заметно упростят вам жизнь, сэкономят место в шкафу и помогут всегда оставаться стильными.

Не поддавайтесь серому настроению осени, разукрасьте ее в те цвета, которые любите больше всего! Далее для вашего вдохновения стильные комбинации на каждый день.

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