Чему учить ребенка от рождения до шести лет: сенситивные периоды в развитии

Зачастую родители не знают, какие умения и навыки нужно развивать в определенном возрасте. В результате многие впадают в крайности. Одни считают, что детство дано, чтобы проводить его в игре и забавах, а учиться нужно только в школе, препятствуя полноценному развитию ребенка. Другие же, наоборот, требуют от маленьких детей слишком многого, таким образом, не стимулируя, а тормозя их всестороннее развитие.

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Как не пропустить важные этапы в развитии и в то же время не перенапрячь ребенка? Разобраться в этом поможет Алина Лебедева — руководитель студии детского развития Montessori Studija, сертифицированный педагог Монтессори.

Сенситивные периоды — что это такое



В жизни ребенка существуют периоды, когда он становится особенно чувствительным к определенным стимулам. В результате повышенной чувствительности он может научиться очень многому за короткий срок, не прилагая при этом особых усилий. Известный итальянский педагог Мария Монтессори назвала эти периоды сенситивными фазами развития.

Знать о сенситивных фазах важно потому, что они имеют временные рамки. После окончания сенситивного периода ребенку будет очень трудно освоить соответствующий навык, будь то навык разговорной речи или навык поддержания порядка. Ребенку нужно будет прикладывать массу усилий, и учение не будет доставлять ему удовольствие. Потому в обучении детей дошкольного возраста так важно предлагать все в свое время.

Виды сенситивных фаз



Сенситивных периодов несколько. Они не проходят один за другим последовательно — многие накладываются один на другой, в результате чего ребенок дошкольного возраста чаще всего находится под влиянием сразу нескольких сенситивных фаз.

Мария Монтессори выделила следующие сенситивные периоды развития детей от нуля до шести лет:

Сенситивный период развития речи (0 -6 лет),

Сенситивный период восприятия порядка (0 — 3 года),

Сенситивный период сенсорного развития (0 — 5,5 лет),

Сенситивный период восприятия маленьких предметов (1,5 — 4,5 лет),

Сенситивный период развития движений и действий (1 — 4 года),

Сенситивный период развития социальных навыков (2, 5 — 6 лет),

Сенситивный период математики (от 4 до 6 лет),

Сенситивный период письма (от 3,5 до 4,5 лет),

Сенситивный период чтения (от 4,5 до 5,5 лет).

Сенситивный период развития речи





Это самый длительный из всех периодов. Он длится от рождения и до шести лет. Это не значит, что развитие речи прекращается в шестилетнем возрасте, но значит то, что огромный багаж знаний и умений в использовании родного языка закладывается именно в первые шесть лет жизни ребенка.

На этом этапе освоение речи проходит бессознательно и требует от ребенка минимум усилий. Ребенок, находясь в языковой среде в семье и детском саду, словно губка впитывает словарный запас, грамматические структуры языка, и обороты речи. В большинстве случаев в возрасте шести лет ребенок умело использует язык, которому он нигде целенаправленно не учился. Ни один впоследствии выученный язык человек не использует с такой легкостью, как тот, который он освоил как родной.

Наличие сенситивного периода языка и способность ребенка усваивать многие вещи без усилий вовсе не значат, что взрослые не должны никак помогать ребенку. Наоборот! Для того, чтобы использовать сенситивный период по максимуму, ребенку нужно предлагать занятия, направленные на развитие речи. Подробнее о том, как это делать, мы писали в этой статье.