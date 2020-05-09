От А до Я. Универсальные советы, когда и как правильно учиться читать

Подготовка к школе — многосторонний процесс, который включает в себя целый рад задач. Одна из главных — обучение чтению. Этот навык не рождается на пустом месте и требует долгой и правильно организованной подготовительной работы. Хотя все дети разные и учатся каждый в своем темпе, для всех них подойдут приемы, о которых DELFI Woman рассказала руководитель студии детского развития Montessori Studija, педагог с десятилетним опытом работы Алина Лебедева.

Чтение имеет ключевое значение, ведь образование построено на письменной речи. Уже с первого класса детям нужно читать и понимать содержание по многим предметам, понимать письменные указания. Однако у детей, которые начинают учебу, этот навык развит по-разному, поскольку они отличаются задатками, способностями и опытом.

Когда учиться читать



Часто умение читать начинают форсировать в последний год перед школой, что приводит к стрессу и негативным эмоциям. Избежать этого можно, начав обучение чтению заблаговременно.

Согласно результатам исследования Pirls, оптимальный возраст, когда начинать обучение чтению это 3-4 года. У тех детей, кто начал учиться только в 5 лет, более низкие показатели успеваемости . Еще хуже результаты у тех, кто начал учиться читать только в возрасте 6 -7 лет.

Исследование Pirls, которое проводится в 50 странах мира, измеряет умение четвероклассников читать, а также факторы, которые влияют на успех ребенка в чтении, говорит о следующем: самые высокие результаты показывают дети, чьи родители в дошкольном возрасте включались в процесс обучения ребенка чтению, а не возлагали всю ответственность на детский сад.

Как родители могут помочь ребенку

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С точки зрения развития навыков чтения важна обстановка в семье, количество и качество того времени, которое родители проводят с ребенком. Среди занятий, которым стоит уделять время:



беседы с ребенком на разные темы,

игры,

чтение ребенку сказок,

разучивание стишков и песенок и другое.



В статье о развитии словарного запаса я привела подробный список занятий, которые помогают речевому и интеллектуальному развитию. Эти занятия также способствуют дальнейшим успехам в чтении.

Важную роль играет расширение словарного запаса, которое подробно описаны здесь. Ведь чем больше слов знает ребенок, тем больше он поймет из прочитанного и тем интереснее ему читать.

Не стоит упускать из внимания тот факт, что чтение, особенно на начальных этапах, трудоемкий процесс, который требует от ребенка усидчивости и развитых навыков концентрации внимания. Когда внимание ребенка непостоянное, и перескакивает с одного объекта на другой, трудности с чтением неизбежны. Потому важно с раннего возраста развивать внимание. Подробно о развитии навыков концентрации можете прочитать здесь. В статье вы найдете более двадцати примеров занятий, которые развивают концентрацию внимания и интересны детям дошкольного возраста.

Основа основ — буквы

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Важнейшим этапом на пути к чтению является изучение букв. Среди специалистов нет единого мнения, нужно ли начинать учиться со строчных или с заглавных букв. Опыт дошкольных учреждений также различен. В педагогике Монтессори сначала учат письменные строчные буквы, ведь они труднее, а ребенку нужно уметь не только писать их, но и уметь читать рукописный текст. В контексте "Skola 2030" также звучат идеи о том, что сначала надо изучать письменные буквы. С каких бы букв вы не начинали, придерживайтесь выбранной стратегии.

Как определить, знает ли ребенок буквы? Очень просто: глядя на изображение конкретной буквы он может, не задумываясь, ее назвать. Для того, чтобы быстро выучить буквы можно использовать методику трехступенчатой лекции, которая подробно описана в статье о расширении словарного запаса.

Важно добиться того, чтобы ребенок безошибочно и не задумываясь, мог назвать любую из букв алфавита. Этот процесс требует времени и терпения.

Знакомя ребенка с буквами, важно произносить тот звук, который эта буква обозначает. То есть не так как привыкли: "бэ", "вэ", "гэ" и так далее, а сами звуки "б", "в", "г". Это важно для дальнейшего чтения — ребенок не будет путаться, соединяя согласные и гласные звуки.

Два важных этапа подготовки

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Большинство родителей и часть дошкольных педагогов переходят к чтению сразу после того, как только ребенок выучил буквы. Казалось бы, это логично. Но чтение в таком случае доставляет много трудностей. Между изучением букв и чтением слов стоит включить еще два этапа:



развитие фонематического слуха,

составление слов из букв.



Это не только поможет ребенку основательно подготовиться к чтению, но также подготовит его к письму.

Если вся подготовка проведена должным образом, часто случается такое, что ребенок начинает читать сам по себе, без каких либо особых усилий и без помощи со стороны взрослого.

Учимся различать звуки

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Так называемый фонематический слух — это способность различать звуки в словах. Например, ребенок слышит, что первая буква в слове "кабан" — это "к", за которой по порядку идут "а", "б", "а" и "н". В таком случае ребенок способен написать это слово на слух. Следует отметить, что у большинства детей, которые начинают учебу в первом классе, эта способность развита слабо, поэтому дети испытывают трудности в выполнении письменных заданий.

Как научить ребенка различать звуки? Поделюсь одной действенной методикой. Нам понадобится множество маленьких фигурок, названия которых начинаются на разные звуки. Если нет фигурок, можно использовать карточки с изображениями.

Работа по развитию фонемного слуха включает несколько этапов, каждый из которых можно и нужно повторять до тех пор, пока ребенок не будет отвечать с легкостью и уверенностью.

1. Берем три изображения, названия предметов на которых начинаются с разных звуков. Спрашиваем, например: "Покажи мне того, кто начинается на "А".

2. Берем три изображения, названия предметов на которых начинаются с одинакового звука. Называем все три подряд и просим ребенка назвать первый звук.

3. Берем три изображения, названия предметов на которых заканчиваются на один звук и просим ребенка назвать последний звук.

4. Берем три изображения и просим ребенка показать то, которое содержит определенный звук. На этом этапе мы уже учимся различать звуки в середине слова.

Сначала дети испытывают сложности с этим заданием. Мы можем облегчить задачу, выделяя (делая более громким и выразительным) звук, который хотим, чтобы ребенок услышал.

Для того, чтобы навык закрепился, требуется много повторений, и потому главная задача взрослого — проявлять терпение. Проводите подобные звуковые игры параллельно изучению букв. И, когда оба навыка развиты, переходите к следующему этапу.

Складываем из букв слова

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Итак, ребенок знает буквы и четко различает звуки в словах. Мы берем карточки с изображением букв. Можно сделать их самим, распечатав и заламинировав, или купить готовые. Важно, чтобы было по несколько экземпляров каждой буквы, ведь даже в одном слове может встретиться, например, три буквы "о".

Дальнейший процесс состоит из следующих шагов:

1. Договариваемся, какое слово будем составлять.

2. Четко произносим его и просим ребенка назвать первый звук.

3. Ищем соответствующую первому звуку букву и кладем ее туда, где планировали писать наше слово.

То же самое проделываем с остальными звуками в слове.

Когда мы таким образом сложили несколько слов, можем попробовать их прочитать. Складывать слова для ребенка гораздо проще, чем читать, и это готовит его к чтению — к процессу извлечения смысла из написанного другим человеком. После того, как ребенок несколько месяцев тренируется в складывании слов, чтение для него становится простым и понятным занятием.

Начинайте со слов, а не со слогов

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Когда ребенок уже умело складывает слова и даже без труда их перечитывает, переходите к чтению слов, напечатанных кем-то другим. Начинайте сразу со слов, а не со слогов. Ребенок, который готовился к чтению основательно, будет готов читать слова.

Начинать нужно с простых слов — с таких, в которых два слога и три или четыре буквы. Когда ребенок натренировался, переходите к более сложным и длинным словам. Если что-то не получается, возвращайтесь на шаг назад — то есть либо читайте простые слова, либо продолжайте заниматься с подвижным алфавитом.

Обратите внимание, что отдельные слова, это значит именно отдельные слова, а не слова в предложениях. Мы не даем ребенку книгу, как это часто делают родители. Видя огромное количество символов сразу, ребенок может почувствовать себя беспомощным и у него пропадет интерес.

Чтобы чтение было увлекательнее, превратите его в игру. Для этого понадобятся карточки с написанными или напечатанными на них словами и карточки с изображениями соответствующих предметов. Можно также использовать маленькие фигурки. Сделав комплекты по 5-10 слов с изображениями, дайте ребенку задание соединить прочитанное слово с правильным предметом. Таким образом мы придаем чтению смысл и вовлекаем ребенка в процесс. А главное, мы закладываем основы осмысленного (не механического) чтения, когда ребенок понимает то, что только что прочитал. Именно этот вид чтения важен с точки зрения качества дальнейшего образования.