Мелкая моторика — зачем ее развивать и как это делать

Полноценное развитие ребенка дошкольного возраста немыслимо без развития мелкой моторики. Об этом говорят все дошкольные педагоги, логопеды и другие специалисты, работающие с детьми. О том, почему так важно тренировать точные движения пальцами, на какие сферы развития ребенка влияет моторика, почему она иногда не развивается должным образом, и как можно ее развить, DELFI Woman рассказывает руководитель студии детского развития "Montessori studija", Монтессори-педагог Алина Лебедева.

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Мелкая моторика — понятие физиологическое и тесно связано с координацией движения. Это движения ладонями и пальцами, в которых задействованы мелкие мышцы кистей рук. В свою очередь крупная моторика — это движения всей рукой и всем телом.

У современных детей часто наблюдается недостаточное моторное развитие. Этому есть целый ряд причин.

Во-первых, родители часто разрешают детям проводить много времени с электронными устройствами — планшетами и телефонами. Гаджеты не только не способствуют развитию мелкой моторики, но и тормозят ее развитие. Подробно о влиянии гаджетов на развитие ребенка мы писали здесь.

Во-вторых, в современном мире большую часть работы, которую люди раньше выполняли руками, теперь делают машины. Дети, которых в давние времена с раннего возраста подключали к помощи по хозяйству, теперь не имеют возможности тренировать свою координацию и мелкую моторику. Ведь в наши дни все решается одним нажатием кнопки.

В-третьих, в спешке, характерной для современного общества, у родителей нет времени заниматься полноценным развитием малыша. Часто родителям не хватает терпения даже на то, чтобы учить ребенка самостоятельно одеваться, поскольку гораздо быстрее самим его одеть. Также поступают и воспитатели детских садов, чьи группы переполнены и у кого нет времени и терпения обучать и ждать каждого.

Речевое развитие

Недостаточно развитая мелкая моторика тесно связана с рядом других проблем. Одна из главных — это замедленное речевое развитие малыша. О том, как родители могут способствовать развитию речи ребенка, мы подробно писали в статье по этой ссылке. Также очень важно уделять особое внимание развитию моторики.

Foto: Montessori studija

С точки зрения нейробиологии развитие мелкой моторики и речи связаны самым непосредственным образом. Дети, у которых хорошо развита моторика, имеют более развитые отделы мозга, отвечающие за речь. Таким образом, в педагогической практике мы наблюдаем, что детки с задержкой речевого развития чаще всего не умеют совершать четкие движения пальцами.

Развивая моторику, мы опосредованно влияем на развитие речи ребенка. Именно потому логопеды, помимо традиционных артикуляционных упражнений, уже давно стали применять в своей практике разнообразные материалы и пособия для развития моторики.

Концентрация внимания

Мелкая моторика связана не только с развитием речи. Учеными доказана также связь моторики со зрительной и двигательной памятью, мышлением и навыками концентрации внимания. О развитии навыков концентрации мы подробно писали здесь.

Важно понимать, что навык концентрации в дошкольном возрасте развивается и совершенствуется тогда, когда ребенок совершает различные действия с предметами.

Если у ребенка нормально развита моторика, ему будет интересно проводить время за занятиями, которые задействуют его руки и пальцы. И наоборот, если моторика ребенка развита слабо, ему не захочется проводить время за занятиями, которые доставляют ему трудности. Потому без достаточно развитой мелкой моторки у ребенка не будет развиваться усидчивость, крайне важная для всего его дальнейшего обучения и развития.

Самостоятельность

Развитая мелкая моторика также способствует большей самостоятельности ребенка. Такие простые и привычные с точки зрения взрослого действия, как застегивание пуговиц и завязывание шнурков, немыслимы без точных и координированных движений пальцев. В Монтессори-среде этому уделяется особое внимание.

Foto: Montessori studija

Одна из пяти групп материалов Монтессори — так называемые упражнения практической жизни, имеют цель развить в ребенке способности и навыки заботы о себе и об окружающем мире.

Рамочки с пуговицами, крючками и молниями, различные виды переливаний, плетений и нанизываний, пересыпание ложкой и множество других материалов не просто тренируют навыки ребенка — они готовят его к самостоятельности в таких процессах как одевание, упорядочивание окружающей среды и обслуживание себя за столом.

Навык письма и творческие работы

Часто родители замечают проблемы с моторикой только перед школой, когда ребенку уже нужно умело держать пишущий предмет и делать упражнения в рабочей тетради. Недостаточно развитая мускулатура кистей превращает такое занятие в настоящую пытку. Не зря в методике Монтессори подготовка руки к письму является одной из главных задач дошкольного обучения. Она начинается в возрасте около трех лет и для этого существует целый ряд специальных пособий.

Foto: Montessori studija

Практика показывает, что своевременно и должным образом подготовленный ребенок не будет испытывать трудностей в освоении письма.

То же самое касается и других навыков, таких как рисование, лепка, вырезание ножницами. Все эти занятия задействуют, в первую очередь, ладонь и пальцы ребенка. И если в них недостаточно силы, цепкости и координации, у ребенка будут трудности с освоением и этих навыков.

В практике мы видим детей, которые, по словам родителей, "не хотят" или "не любят" рисовать или лепить. На самом же деле эти занятия просто доставляют им слишком много трудностей.

Как развивать моторику

У вас наверняка возник вопрос, как же вы можете помочь ребенку развить точность движений пальцами. Много идей практических упражнений на развитие моторики вы найдете в статье о концентрации внимания. Всевозможные идеи можно запросто найти и через интернет. Или же подсмотреть в кабинетах Монтессори-педагогов — там вы встретите настоящее богатство и разнообразие материалов, развивающих мелкую моторику. Используйте как можно большее количество способов — таким образом развитие будет более быстрым и полноценным.

Но все же одной только массы идей недостаточно. Важно еще соблюдать несколько общих принципов и рекомендаций.

1. Выбирайте занятия соответствующего уровня сложности. Не стоит учить ребенка завязывать шнурки, если ему пока еще доставляет трудности нанизывание бусин. Мы, педагоги, часто используем принцип "одного шага назад". Когда видим, что ребенок не справляется с задачей, мы предлагаем ему что-то менее сложное, что подготовит его к овладению новым навыком.

2. Давайте ребенку возможность повторять. Родители часто думают, что раз у ребенка что-то уже получается, то дальнейшие занятия этим, с точки зрения его развития, бессмысленны. Но это далеко не так! Ребенок развивается не только тогда, когда преодолевает трудности, но и тогда, когда совершает те действия, которые получаются у него уже достаточно хорошо. Таким образом, ребенок "шлифует" свой навык, обретает уверенность в себе и подготавливает себя для совершения более сложных действий.

3. Помогайте ребенку ровно столько, сколько это необходимо. Это касается абсолютно всего, не только игр и занятий с развивающими пособиями. Проявите терпение. Дайте ребенку достаточно времени и возможность самостоятельно одеваться и обслуживать себя за столом, как можно раньше научите его тщательно мыть и вытирать руки. Да, вам нужно будет запастись дополнительным временем, а иногда также помочь ребенку вытереть со стола пролитый сок. Такая стратегия для ребенка это гораздо лучше, чем когда вы все всегда делаете за него.

4. Занимайтесь систематически. Тем родителям, чьи детки уже имеют ощутимые проблемы с моторикой, я всегда рекомендую заниматься с ребенком каждый день. Даже если каждый день ребенок в садике, найдите 15 минут утром или вечером и сделайте это ритуалом увлекательного совместного времяпровождения.

5. Не давайте ребенку электронные устройства вообще или ограничьте общее "экранное время" ребенка до часа в сутки.

6. Проводите с ребенком как можно больше времени и занимайте его разными задачами. Летом вы можете собирать ягоды, осенью — ходить в парк за каштанами и желудями. Дайте ребенку возможность как можно больше двигаться и быть активным.