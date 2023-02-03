Фитнес для тех, кому "за". Что нужно учитывать в разном возрасте, чтобы не навредить себе

Активный и здоровый образ жизни сегодня в топе, причем, у людей всех возрастных категорий. Все больше людей, кому "за", занимаются спортом, танцами, йогой, плаваньем. Какие есть показания и противопоказания для занятий для 30-летних, 40-летних, 50-летних и даже 60-летних? Об этом Delfi рассказали физиотерапевт и тренер по фитнесу, который ведет занятия в группах для сениоров.
Главный принцип: "не навреди"
Физиотерапевт Ольга Абецедарская отмечает, что если для занятий фитнесом есть противопоказания (и дело здесь не возрасте, а в состоянии здоровья и образе жизни), то лечебная физкультура показана абсолютно всем - даже людям, перенесшим инфаркт и инсульт.
"Если ко мне приходит человек с жалобами на здоровье (скажем, скачет давление, болит колено, беспокоит спина), я проконсультирую и дам профессиональные рекомендации. Также для него будет разработана индивидуальная программа тренировок. Обычно это 10 занятий и каждому пациенту в этом случае уделяется персональное внимание. Далее люди, освоив прописанные индивидуально им упражнения, уже могут по этой программе заниматься дома самостоятельно".
Для того, чтобы попасть на занятия по лечебной физкультуре, необходимо направление семейного врача. И тогда медицинское учреждение уже несет ответственность за здоровье пациента. Главный принцип здесь, конечно, "не навреди".
Против занятий спортом, в частности, фитнесом, Ольга Абецедарская, также ничего не имеет, но при условии, что человек здоров. В первую очередь, однако, физиотерпевт советует уделять внимание здоровью, а не формированию красивого тела. "Если есть заболевания, перед тем как приходить в спортзал, нужно проконсультироваться с физиотерапевтом. Вспоминаю случай, когда женщина два года ходила на занятия танцами с болями в бедре. Когда она наконец отправилась на обследование, выяснилось, что у нее есть искривление таза и ей поставили диагноз "артроз бедра". В итоге, ей пришлось бросить танцы и идти на лечебную физкультуру и заниматься коррекцией таза. Так что подходить к таким вещам нужно очень внимательно".
От 30 до 92 лет
Зинаида Веселова ведет занятия Senior Fitness в рижском спортивном клубе. Она говорит, что практика собирать группы для пожилых людей существует давно и хорошо себя зарекомендовала. "В мои группы обычно записываются люди 55 +, но есть 80-летние клиенты. Знаю случай, когда посетителем спортклуба была дама в возрасте 92 лет. Несмотря на то, что группа создана для сениоров, в ней могут заниматься и 30-летние люди, которые хотят получать более легкую физическую нагрузку или, к примеру, у них были травмы и операции. С другой стороны, знаю случаи, когда 60-летние дамы занимаются в группах с довольно интенсивными нагрузками. В целом, все очень индивидуально: зависит от подвижности суставов, выносливости, физической подготовки".
Зинаида говорит, что у нее в группе каждый занимается как может, в своем темпе, а главная задача ее, как тренера, не навредить здоровью клиента. При этом ответственность за свое здоровье несет только сам участник группы (бывали случаи, что и скорую приходилось вызывать).
"Кроме того, хочу сказать, что группы для сениоров — это еще и отличный досуг. У наших клиентов, можно сказать, сложилась своя тусовка, они активно общаются после тренировки, а порой проводят вместе время и вне занятий".
С чем надо быть осторожным?
Специалисты считают, что начинать или продолжать заниматься спортом никогда не поздно. Физическая активность помогает избавиться от лишнего веса, улучшает общее состояние организма, продлевает молодость и в 40, и в 80 лет. Однако существуют упражнения, которые после 50 лет начинают работать не на пользу здоровью. Вот несколько примеров.
Бикрам-йога
Эта практика подразумевает проведения занятий йогой в теплом помещении — при температуре 40 градусов и высоком уровне влажности. После 50 лет этого делать не рекомендуется, так как может резко ухудшиться самочувствие из-за возрастных изменений сердечно-сосудистой системы. Если вы не хотите увеличить шансы на развитие инсульта, выбирайте другой вид спорта.
Интенсивная интервальная тренировка
Интервальные высокоинтенсивные тренировки — хороший способ снизить уровень глюкозы в крови, сбросить лишний вес и убрать висцеральный жир. Но после 50 лет слишком сложные физические нагрузки работают против нас. У зрелого организма просто нет такого количества ресурсов, чтобы справляться с нагрузками высокой интенсивности.
Отжимания
Отжимания в классическом варианте эффективно тренируют спину и весь корпус. Это хорошие упражнение для прокачки рук, но после 50 лет нагрузка является слишком сильной. Особенно, если случались травмы в верхнем отделе тела. Поэтому от этого варианта физической активности лучше отказаться. Удачной альтернативой отжиманий от пола станут отжимания от стенки: они намного безопаснее для костей и суставов.
Приседания
Для начинающих, в том числе после 50 лет, эти упражнения не подходят: приседания могут повредить коленные суставы даже без дополнительного веса. Также они могут привести к проблемам со спиной.
Планка
Выполнение планки после 50 лет может привести к проблемам в поясничном отделе позвоночника. Врачи рекомендуют сделать выбор в пользу несложных и неинтенсивных упражнений для пресса.