Фитнес для тех, кому "за". Что нужно учитывать в разном возрасте, чтобы не навредить себе

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Активный и здоровый образ жизни сегодня в топе, причем, у людей всех возрастных категорий. Все больше людей, кому "за", занимаются спортом, танцами, йогой, плаваньем. Какие есть показания и противопоказания для занятий для 30-летних, 40-летних, 50-летних и даже 60-летних? Об этом Delfi рассказали физиотерапевт и тренер по фитнесу, который ведет занятия в группах для сениоров.

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Главный принцип: "не навреди"

Физиотерапевт Ольга Абецедарская отмечает, что если для занятий фитнесом есть противопоказания (и дело здесь не возрасте, а в состоянии здоровья и образе жизни), то лечебная физкультура показана абсолютно всем - даже людям, перенесшим инфаркт и инсульт.

"Если ко мне приходит человек с жалобами на здоровье (скажем, скачет давление, болит колено, беспокоит спина), я проконсультирую и дам профессиональные рекомендации. Также для него будет разработана индивидуальная программа тренировок. Обычно это 10 занятий и каждому пациенту в этом случае уделяется персональное внимание. Далее люди, освоив прописанные индивидуально им упражнения, уже могут по этой программе заниматься дома самостоятельно".

Для того, чтобы попасть на занятия по лечебной физкультуре, необходимо направление семейного врача. И тогда медицинское учреждение уже несет ответственность за здоровье пациента. Главный принцип здесь, конечно, "не навреди".

Против занятий спортом, в частности, фитнесом, Ольга Абецедарская, также ничего не имеет, но при условии, что человек здоров. В первую очередь, однако, физиотерпевт советует уделять внимание здоровью, а не формированию красивого тела. "Если есть заболевания, перед тем как приходить в спортзал, нужно проконсультироваться с физиотерапевтом. Вспоминаю случай, когда женщина два года ходила на занятия танцами с болями в бедре. Когда она наконец отправилась на обследование, выяснилось, что у нее есть искривление таза и ей поставили диагноз "артроз бедра". В итоге, ей пришлось бросить танцы и идти на лечебную физкультуру и заниматься коррекцией таза. Так что подходить к таким вещам нужно очень внимательно".

От 30 до 92 лет





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Зинаида Веселова ведет занятия Senior Fitness в рижском спортивном клубе. Она говорит, что практика собирать группы для пожилых людей существует давно и хорошо себя зарекомендовала. "В мои группы обычно записываются люди 55 +, но есть 80-летние клиенты. Знаю случай, когда посетителем спортклуба была дама в возрасте 92 лет. Несмотря на то, что группа создана для сениоров, в ней могут заниматься и 30-летние люди, которые хотят получать более легкую физическую нагрузку или, к примеру, у них были травмы и операции. С другой стороны, знаю случаи, когда 60-летние дамы занимаются в группах с довольно интенсивными нагрузками. В целом, все очень индивидуально: зависит от подвижности суставов, выносливости, физической подготовки".

Зинаида говорит, что у нее в группе каждый занимается как может, в своем темпе, а главная задача ее, как тренера, не навредить здоровью клиента. При этом ответственность за свое здоровье несет только сам участник группы (бывали случаи, что и скорую приходилось вызывать).