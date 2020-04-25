ВИДЕО. Идеальная зарядка для тех, кто ведет малоподвиджный образ жизни

Погода в Латвии переменчивая. Но если на улице тепло, то собирайте вещи и отправляйтесь на природу. Например, в лес. И захватите с собой швабру. Да, да, ту самую, которая обычно используется для мытья полов. Владелец фитнес-клуба "OWL GYM Riga" Никита Авдеев поделился с DELFI Woman идеями, как ее превратить в спортивный инвентарь.

Карантин внес существенные изменения в нашу повседневную жизнь. Чувствовать себя и физически, и психологически в условиях ограничений хорошо, необходимо найти возможность вести активный образ жизни, в том числе заниматься спортом. Причем не всегда для этого требуется профессиональный инвентарь. Именно это пытается донести Никита Авдеев в ходе своих тренировок.

Раз в неделю он проводит эксперименты. Первый комплекс упражнений был посвящен использованию утюга.

Foto: Privātais ahīvs

Второй — кастрюле с водой.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

Третий — зимним ботинкам.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

Далее по списку — швабра. По словам тренера, упражнения с ее использованием особенно подходят для людей, которые ведут сидячий образ жизни. Многие перешли на него во время карантина. Также он поможет тем, у кого болит спина.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

Foto: Никита Карнач, @nikita_jojo

"С помощью этого комплекса можно укрепить плечевой корпус, проработать поясничный отдел, поработать над улучшением координации и вестибулярного аппарата, а также немного повеселиться", — уверен Никита.

К слову, на днях фитнес-тренер представил широкой публике результат другого эксперимента — пародию сразу на три песни известного российского видеоблогера и музыканта Моргенштерна. "За 30 минут я переделал слова и через два дня поехал на студию звукозаписи. Почему Моргенштерн? Многие его слушатели — молодые люди, подростки, которые видят в нем идола и хотят походить на него, этакий Мальчиш-Плохиш. В свою очередь моя миссия — это пропаганда здорового образа жизни и тренировки детей. Хочу делать мир лучше". Посмотреть клип можно здесь.