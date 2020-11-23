Продуктовые пакеты на неделю, которые школы выдают своим ученикам на дистанционном обучении, — одна из самых горячих тем родительских пабликов в соцсетях. Гамма эмоций — самая широкая: от "я бы умерла такое есть!" и "киньте этот черный кирпичик в окна Думе" до "отличный набор!" и "совсем оборзели и зажрались!" в адрес критиков. Портал Delfi собрал самые популярные мнения и попросил проанализировать содержимое сухих пайков школьную медсестру и диетолога.



Баталии родителей по поводу состава продуктовых пакетов напоминают войну миров — одни жалуются на нездоровые продукты, другие обвиняют школы и самоуправления в воровстве, третьи призывают к здравому уму и суровой математике, четвертые с ностальгией вспоминают советские школьные столовые, пятые утверждают, что из продуктов вылетает моль, шестые призывают к битью окон…

Ответственные за составление пакетов и закупку продуктов государственные и муниципальные организации оправдываются тем, что за 1,42 евро в день на ребенка больше каши не сваришь. Впрочем, специалист по питанию оппонирует: даже кашу можно выбрать более полезную, не говоря уж о молоке, которое может быть по той же цене, но отечественным и качественным.

Масла в огонь подливают включившиеся в обсуждения соцсетей родители школьников из соседних государств. Российские хвалят Латвию, утверждая, что даже в московских пайках "никаких сухофруктов и орехов", что говорить о глубинке, там лишь "масло растительное третьего сорта и банка сгущенки, и то лишь льготникам". Литовские сообщают, что у них каждую выдают по два килограмма муки: "на трех детей — 6 кг, за месяц — 24 кг, хоть пекарню открывай" или вредные сосиски с булками в большом количестве.

Минздрав: мы только рекомендуем, но не наказываем



Организация "Mammamuntetiem.lv" получила от бдительных мам и пап сообщения, что в продуктовых пакетах содержится большое количество белой муки, сладких хлопьев, йогуртов, консервов и колбас с высоким содержанием сахара и соли, а также очень мало свежих фруктов или овощей. На обращение в Минздрав организация получила ответ: организацией сухих пайков полностью занимаются самоуправления, а министерство лишь разработало рекомендации исходя из основных принципов здорового питания. Наказывать за невыполнение рекомендаций Минздрав не вправе.