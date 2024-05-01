Тарифы на отопление, взлетевшие с началом военных действий России в Украине, достигли пика летом 2022 года и притормозили. Не переплачиваем ли мы за тепло сейчас? От чего зависят цены? Каких высот ждать в ближайшем году? Вернемся ли мы когда-то к довоенным тарифам? Об этом в программе "Spried ar Delfi" рассказали представители Комиссии по регулированию общественных услуг, Rīgas siltums и управляющей домами компании Civinity mājas.

В апреле Комиссия по регулированию общественных услуг сообщила, что шесть торговцев теплом снизили тарифы на тепловую энергию, а три предприятия, которые раньше цены уменьшили, теперь их подняли.

Если сравнить ситуацию на 1 мая сегодня и годом ранее — снижение расценок на тепло все же произошло - на 22%, сообщает председатель совета Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола. Но это в среднем. К тому же, когда тепло уже не так актуально. В каждом конкретном регионе, доме и даже квартире ситуация может существенно отличаться. Тарифы на тепло и подогрев воды в разных концах Латвии отличаются более, чем втрое. С чем это связано?

Как образуется тариф на тепло?

Изменения цен на топливо отражаются на счетах конечных потребителей с задержкой в ​​несколько месяцев. То есть тарифы на апрельскую тепловую энергию были установлены еще зимой.

Например, тепло получается за счет сжигания природного газа. Цена этого ресурса определяется биржевыми данными: прогнозируемая цена поставок природного газа на март будет известна в последний день февраля. Соответственно, торговец природным газом проинформирует производителя тепловой энергии о цене в начале марта. Торговец тепловой энергией может подать проект тарифа в регулятор для быстрой процедуры оценки, изменив цену топлива. А также - для публикации в Latvijas Vēstnesīs.

В итоге, по закону, новый тариф может вступить в силу в апреле. Если регулятор не обнаружит неточностей в расчетах. Соответственно, конечный пользователь оплатит счет за апрель в мае.

Торговцы выбирают разные подходы в закупке топлива – фиксируя цену или используя биржевую. Обычно доля стоимости топлива в тепловом тарифе составляет в среднем 40-60%, а остальное - другие затраты, связанные с обеспечением теплоснабжения: зарплаты сотрудников, оборудование, кредиты и проценты по ним (они приросли), плата за выхлопы CO2. Отдельно — стоимость услуг предприятий распределения тепла.

От чего зависит цена на топливо при фиксированной цене? от вида используемого топлива,

от момента, в который конкретный коммерсант зафиксировал в договоре цену за поставку,

от срока действия договора.

Трейдеры тепловой энергии, у которых есть контракт на переменную или биржевую цену (она все время меняется), меняют текущую цену топлива на бирже - тариф тоже меняется.

Что обещает Rīgas siltums?

RS сообщает, что перед следующим отопительным сезоном в Риге тариф на тепло будет снижен в два этапа.

Два этапа снижения тарифа на тепло С 1 июня тариф на тепловую энергию планируется уменьшить на 6% - до 82,63 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость.

С 1 октября планируется, что тариф составит 76,49 евро/МВтч без НДС.

Как рассказала представитель Rīgas siltums Винета Куткевича, цены на тепло RS больше всего зависят от двух факторов — цен на топливо, которое использует для производства тепла сама компания. И цен на тепло, которое компания закупает у других поставщиков — для перепродажи своим потребителям.

Где берет тепло Rīgas siltums? 30% производит сама RS: 60% - из щепы, еще 40% - из газа. То есть цена на газ в тарифе отражается меньше. 70% закупает у других поставщиков: 70% - от принадлежащего Latvenergo ТЭЦ, 30% - от независимых производителей на биомассе. Все это образует 80% от тарифа за тепло для потребителей.

Что говорит потребитель?

Потребители так порадовались снижению цен на тепло, что в прошедшем отопительном сезоне обогревались на 5% больше, чем годом ранее, говорит глава управляющей домами компании Civinity mājas Гатис Розе. Это связано как с тем, что сам сезон был чуть дольше, а также с тем, что люди себе позволили более высокие температуры в квартирах. Но в итоге счета все равно были меньше на 18%, чем за год до того. И с должниками ситуация чуть полегче.

Если дом сам производит тепло для себя, а задача управляющего - заключить договор на поставку газа. Выгоднее всего цены фиксировать весной, сообщает Розе. Поэтому такие клиенты его компании уже заранее знают цены на свое отопление следующей зимой.

По сведениям представителя Rīgas siltums Винеты Куткевичи, за февраль число неоплаченных счетов составляло 1,5%. Почти как в прошлом году. Но в суммах это меньше, потому что счета были меньше.

Отражают ли тарифы биржевые цены?

Куткевича объясняет, что договор о цене на газ прошлого отопительного сезона RS заключала ранней весной 2023 года — по 55-56 евро за мегаватт-час. Вместе со всеми издержками по доставке — более 60 евро. Этой весной заключен договор на следующий сезон — по 35 евро за мегаватт. "К сожалению, если мы видим падение цен на бирже, мы не можем сразу также снизить наши тарифы. Надо сперва использовать закупленный газ", - поясняет Куткевича.

С закупкой щепы реагировать на изменение цен биржи легче, поясняет представитель RS – ее закупают как по краткосрочной цене, так и по цене на квартал. Но щепа и не дает такого эффекта на тариф, как смена цены газа.

Есть отдельные частные коммерсанты, которые предлагают возможность напрямую связать цену на газ с биржевой, уточняет представитель регулятора — там заявки на смену "быстрых тарифов" могут приходить каждый месяц.

Потребители часто задают вопрос: если газ закупали по 55 евро, а теперь - по 35 евро за мегаватт-час, то почему конечная цена снизилась всего на 8%? Поставщик и регулятор объясняют: затраты на газ - лишь малая доля того, что расходуется на производство тепла — туда также входит цена щепы, расходы на зарплаты сотрудников, оборудование, доставку газа и тепла и т. д.

Представитель регулятора Алда Озола заверяет, что регулятор внимательно следит за ситуацией на бирже и напоминает коммерсантам, чтобы при снижении цены хотя бы на 5%, они сразу подавали заявку на уменьшения тарифа на тепло.

Почему такая гигантская разница тарифов?

На портале Rīgas siltums есть данные, во сколько обходился мегаватт энергии в разных частях Латвии. Если в Ужавциемсе и Стиклациемсе тепло обходилось в почти 180 евро за мегаватт в час (без НДС), то самый низкий тариф в Латвии — 56 евро за мегаватт-час в Стренчи. В Риге - тарифы средние.

Глава регулятора Алда Озола объясняет такую разницу отличием систем отопления (неэффективны устаревшие, с малым числом потребителей), вида топлива, теплопотерь (если люди не живут и не топят).

Как снизить траты на тепло?

Гатис Розе заверяет, что с момента стремительного роста цен на тепло, люди снизили свое потребление до минимума. А в остальном лучший способ экономии — реновация дома и мероприятия по энергоэффективности, которые софинансирует государство.

Винета Куткевича предлагает жителям зайти на сайт RS для потребителей, где показывают разные дома по и их нормы по потреблению тепла. "Это поможет людям понять, они в рамках нормы или что-то делают не так".

Реальная возможность снизить тарифы — использовать остаточную теплоэнергию от Latvenergo, которое предприятие вырабатывает в качестве побочного продукта при производстве электричества. На сегодня это тепло просто уходит в атмосферу, что неэкономно и незелено. Но как раз сейчас Сейм рассматривает законопроект, по которому "остаточным теплом" можно будет недорого торговать. Это поможет снизить тарифы, уверена представитель RS. Также RS надеется закупать теплоэнергию у независимых производителей и приспособить запускать в дело электрокотлы нового поколения, чтобы заменять газ на возобновляемую энергию солнца и ветра.

Комиссия народного хозяйства Сейма призывает Регулятор пересмотреть методику составления тарифов — они должны быть более низкими и прогнозируемыми. Алда Озола поясняет, что сейчас тариф RS фиксируется на весь отопительный сезон — депутаты призывают менять его чаще и активнее реагировать на снижение тарифов.

Вернемся ли мы когда-то к довоенным ценам на тепловую энергию? Представитель RS не взялась гадать — многое зависит от цен на газ и щепу. До войны цена на газ была в среднем в районе 20 евро за мегаватт-час. В следующем сезоне — уже вдвое больше. Но это меньше, чем в предыдущем. Разница цен на щепу отличается примерно в полтора раза. Закупаемая тепловая энергия - вдвое дороже. Зарплаты растут, цены на строительные работы — рвутся в небо. В общем, довоенного уровня в ближайшей перспективе — не видать.

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