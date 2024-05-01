Сегодня тарифы на тепловую энергию будут снижены для 12 поставщиков тепла в разных населенных пунктах Латвии. А всего в мае тепло подешевеет у 18 продавцов, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг. В сравнении с концом прошлого отопительного сезона в мае тарифы будут в среднем на 22% ниже.
В прошлом году тарифы в конце отопительного сезона средний тариф за теплоэнергию достиг 110 евро за мегаватт-час (МВтч), а в этом году - 86 евро за Мвтч.
Председатель регулятора Алда Озола утверждает, что средний тариф на тепловую энергию в Латвии снижается каждый месяц с конца 2022 года и, судя по тарифным проектам, которые сейчас оцениваются, снизится еще немного. "С ноября 2022 года, когда средний тариф на тепловую энергию достиг самого высокого уровня - 131 евро за МВт-ч, в мае этого года он снизится уже до 86 евро за МВт-ч", - говорит Озола
.При этом, отмечает Озола, снижение стоимости топлива на бирже доходит до потребителя с задержкой в несколько месяцев.