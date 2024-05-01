Сегодня тарифы на тепловую энергию будут снижены для 12 поставщиков тепла в разных населенных пунктах Латвии. А всего в мае тепло подешевеет у 18 продавцов, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг. В сравнении с концом прошлого отопительного сезона в мае тарифы будут в среднем на 22% ниже.

В прошлом году тарифы в конце отопительного сезона средний тариф за теплоэнергию достиг 110 евро за мегаватт-час (МВтч), а в этом году - 86 евро за Мвтч.

Где и насколько подешевеет тепло (за мегаватт-час)? С 1 мая Икшкиле - 69,47 евро — минус 23%

Добеле, Кримуна и Тервете - 66,15 евро - минус 21%

Юрмала - 70,99 евро — минус 20%

Даугавпилс - 65,86 евро — минус 19%

Цесис - 71,12 евро - минус 14%

Айзкраукле и Айзкраукльская волость — 59,53 евро — минус 8%

Гулбене - 71,42 евро - минус 6%

Гробиня, Капседа, Цимдениеки и Робежниеки - 93,20 евро - минус 4%

Екабпилс, Кука и Спунгени - 58,56 евро - минус 4%

Коцены - 69,52 евро - минус 3%

Саласпилс и Саулкалне - 69,90 евро - минус 2%

Валмиера - 71,92 евро - минус 0,9% Со 2 мая Олайне и Паролайне - 66,19 евро - минус 26%

Яунолайне и Стуниши - 88,03 евро — минус 1% С 3 мая Талсы - 70,77 евро - минус 8% С 4 мая Балвы - 67,56 евро - минус 8% С 5 мая Броцены - 89,90 евро - минус 0,2% С 7 мая Лудза - 75,45 евро - минус 3% С 9 мая Илуксте - 74,85 евро - минус 17%.

Председатель регулятора Алда Озола утверждает, что средний тариф на тепловую энергию в Латвии снижается каждый месяц с конца 2022 года и, судя по тарифным проектам, которые сейчас оцениваются, снизится еще немного. "С ноября 2022 года, когда средний тариф на тепловую энергию достиг самого высокого уровня - 131 евро за МВт-ч, в мае этого года он снизится уже до 86 евро за МВт-ч", - говорит Озола

.При этом, отмечает Озола, снижение стоимости топлива на бирже доходит до потребителя с задержкой в ​​несколько месяцев.

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