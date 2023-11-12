Еврокомиссия представила отчеты по странам-кандидатам на вступление в ЕС и рекомендовала начать соответствующие переговоры с Украиной и Молдовой, Европарламент и Совет ЕС согласовали бюджет Евросоюза на следующий год, евродепутаты призвали ужесточить контроль за санкциями против РФ и расширить ограничения на российские природные ископаемые, в декабре в Пекине пройдет первый за четыре года саммит лидеров ЕС и КНР. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила ежегодную оценку действий, которые предпринимают страны, выразившие желание вступить в Евросоюз. На ее основе Совету ЕС рекомендовано начать переговоры о присоединении к блоку Украины и Молдовы, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата. По мнению Еврокомиссии, Киев и Кишинев продемонстрировали "существенный прогресс" в реализации рекомендованных им реформ. В частности, в Брюсселе отметили активизацию борьбы с коррупцией и политическим влиянием олигархов, проведение судебных реформ, укрепление государственных институтов и повышение транспарентности. Действия грузинского правительства Еврокомиссия также оценила высоко, отметив, однако, что значительную часть преобразований еще предстоит воплотить в жизнь.

Что это значит? Эти рекомендации в декабре рассмотрит Европейский совет. В начале октября Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что лидеры стран ЕС согласятся с оценкой, данной Еврокомиссией. "Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", — заявил собеседник издания на условиях анонимности. В то же время эксперты, опрошенные Deutsche Welle, склоняются к тому, что скорое вступление Украины и Молдовы в ЕС маловероятно по ряду причин, хотя безусловно состоится.

Всего Еврокомиссия представила отчеты по 10 странам-кандидатам на вступление в ЕС. В Черногории, отмечается в соответствующем документе, прогресс "застопорился" из-за политического кризиса, приведшего к многомесячным спорам о формировании нового правительства по итогам выборов. Впрочем, выразил надежду Брюссель, недавно утвержденный кабинет министров "быстро продемонстрирует свой потенциал".

Сербия, по мнению авторов доклада, продвинулась в сфере обеспечения независимости судебной власти и СМИ, однако по-прежнему не полностью соответствует политике ЕС в сфере международных отношений и безопасности. Так, Еврокомиссия считает важным, чтобы Белград присоединился к санкциям в отношении Кремля за вторжение в Украину. Еще одна задача для сербского правительства — нормализация отношений с Косово.

Властям Северной Македонии рекомендовано активизировать борьбу с коррупцией и обеспечить принцип верховенства права, Албании — гарантировать свободу слова и права меньшинств, Боснии и Герцеговины — провести конституционную и избирательную реформы для обеспечения равенства граждан.

Европарламент и Совет ЕС согласовали бюджет на 2024 года

Что случилось? В субботу переговорщики от Европарламента и Совета ЕС утвердили проект бюджета Евросоюза на следующий год. Расходная часть составит 189,4 млрд евро. "Я рада, что мы пришли к соглашению по бюджету на следующий год. Это даст нам возможность сосредоточиться на приоритетных областях ЕС, сохраняя при этом достаточную финансовую свободу действий для реагирования на непредвиденные обстоятельства. Это также обеспечивает реалистичный подход, учитывающий текущий экономический и геополитический контекст, интересы налогоплательщиков и необходимость реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в 2024 году", — заявила Эсперанса Самблас, госсекретарь Испании (страна сейчас председательствует в ЕС).

Что это значит? Как пояснила Еврокомиссия, утвержденный на этой неделе бюджет позволит продолжить выделение помощи на восстановление экономики после пандемии коронавируса, одновременно укрепляя стратегическую автономию Европы. Приоритетными останутся "зеленые" и цифровые расходы. В частности, 53,7 млрд евро будет выделено на общеевропейскую аграрную реформу, 16,8 млрд — на Европейский социальный фонд, 16,2 млрд — на помощь международным партнерам, 13,6 млрд — на исследования и инновации, 2,2 млрд — на защиту внешних границ. Также из бюджета ЕС продолжат финансировать и расширять образовательную программу Erasmus, Европейское космическое агентство, исследовательский проект Horizon Europe и другие сферы. Ожидается, что окончательное утверждение бюджета состоится в Совете ЕС и Европарламенте до конца ноября.

Европарламент призвал расширить санкции против РФ и не отнимать автомобили у въезжающих в ЕС россиян

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой просят Совет ЕС ввести новые санкции против России в свете ее вторжения в Украину и усилить контроль за соблюдением уже существующих ограничений, а Еврокомиссию — отменить свою рекомендацию, позволяющую властям стран Евросоюза конфисковывать у россиян личные автомобили. Также парламентарии призвали к завершению работы над юридической базой для направления прибыли от замороженных российских активов на восстановление Украины и к уравниванию санкций в отношении России и Беларуси.

Что это значит? В резолюции Европарламент призвал Евросоюз и национальные правительства ввести санкции против всех крупнейших российских нефтяных компаний, "Газпромбанка", "Алросы" и их руководства. Государствам ЕС рекомендовано "как можно скорее ограничить" сотрудничество с "Росатомом", а также поддерживать ценовой потолок на нефть из РФ. Также депутаты предложили установить полный запрет на импорт российского СПГ и нефтепродуктов в Европу (в том числе из третьих стран), а также ценовые ограничения на покупку российских и белорусских удобрений. В Европарламенте считают необходимым эмбарго на ввоз из России алюминия, алмазов и продуктов атомной отрасли.

Для контроля за уже введенными ограничениями Европарламент призывает расширить экспортный контроль, централизовать надзор за выполнением санкций и разработать механизм предотвращения и мониторинга их обхода. Депутаты выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с продолжающейся торговлей подсанкционными товарами между европейскими и российскими компаниями.

Европарламент осудил компании из ЕС и третьих стран, которые помогают России обходить санкции, в том числе предоставляя юридическое сопровождение сделок. Депутаты порекомендовали Еврокомиссии начать пересмотр отношений с государствами, правительства которых будут уличены в бездействии по предотвращению этого процесса, а странам-кандидатам — присоединиться к санкционному режиму.

Также в резолюции содержится призыв к Еврокомиссии "пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации предметов личного пользования и транспортных средств", поскольку "такое чрезмерное соблюдение [этого требования] дискредитирует цель и инструмент санкций".

Первый за четыре года саммит лидеров ЕС и КНР пройдет в декабре

Что случилось? Саммит ЕС — Китай на высшем уровне состоится до конца года, заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вскоре Politico со ссылкой на два высокопоставленных источника уточнило, что встреча предварительно запланирована на 7-8 декабря и пройдет в Пекине. Официально даты проведения саммита будут объявлены позднее, стороны продолжают согласование деталей. Ожидается, что от Брюсселя в переговорах примут участие фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян. Председатель КНР Си Цзиньпин, судя по всему, также встретится с европейскими лидерами.

Что это значит? По словам фон дер Ляйен, основными темами саммита станут двусторонние торговые отношения и глобальная безопасность. Глава Еврокомиссии напомнила, что КНР — ключевой торговый партнер ЕС, однако Брюссель обеспокоен "несправедливыми и порой хищническими практиками", которые Пекин использует для противодействия европейским производителям ради поддержки собственных. Взгляды сторон на глобальную безопасность, отметила политик, "по умолчанию не совпадают". Тем не менее, подчеркнула она, Евросоюз не планирует отдаляться от Китая.

Предыдущий двусторонний саммит прошел в Брюсселе в апреле 2019 года, еще до назначения фон дер Ляйен и Мишеля на их руководящие посты. В рамках подготовки к проведению новой встречи в Китай приезжали высокопоставленные европейские чиновники, в том числе вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Вера Йоурова, а на этой неделе — еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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