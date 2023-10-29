Совет ЕС утвердил максимальные значения вылова основных промысловых рыб в Балтийском море, участники саммита лидеров Евросоюза одобрили передачу прибыли от замороженных активов российского правительства на восстановление Украины, Еврокомиссия принимает меры по недопущению дефицита антибиотиков зимой и долгосрочному развитию ветроэнергетики, спикер Европарламента предложила депутатам из стран-кандидатов на вступление в ЕС участвовать в работе органа в качестве наблюдателей. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Евросоюз утвердил ограничения на вылов рыбы в Балтийском море

Что случилось? Во вторник профильные министры стран ЕС согласовали величину общего допустимого вылова основных промысловых рыб на Балтике в 2024 году. Нормы были пересмотрены на основании рекомендаций экспертных организаций и в соответствии с целями Евросоюза по обеспечению устойчивого рыболовства в регионе. "Достигнутое сегодня соглашение показывает, что мы стремимся принять меры по решению экологических проблем и помочь восстановить и сохранить рыбные запасы Балтийского моря. Оно также демонстрирует нашу приверженность рыболовецкому сообществу Балтийского моря. Будущие средства к существованию рыбаков в регионе зависят от долгосрочной устойчивости рыбных запасов, и мы добились установления прекрасного баланса между этими двумя деликатными вопросами", — заявил Луис Планас Пучадес, министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании (страна сейчас председательствует в Совете ЕС).

Что это значит? Для сельди, добываемой в западной части Балтийского моря, а также для трески сохранились ограничения на "прилов" (т.е. неумышленный вылов, сопутствующий добыче других пород рыбы). Допустимый объем вылова сельди в Ботническом заливе сократили на 31%, в центральной части Балтики (в том числе у юго-западного побережья Латвии) — на 43%, в Рижском заливе — на 17%, а кильки — на 10%. Одновременно Совет ЕС повысил аналогичный показатель для лосося из Финского залива на 7% (в остальных районах — понизил на 15%). Ограничения на вылов камбалы оставили без изменений. Также власти Евросоюза ограничили любительскую ловлю лосося в Балтийском море одной рыбой в день.

Лидеры ЕС одобрили передачу Украине прибыли от замороженных активов РФ

Что случилось? В пятницу во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры поддержали предложение передать доходы, которую приносят находящиеся в ЕС замороженные активы российского правительства, на восстановление Украины. "Россия несет ответственность за огромный ущерб, причиненный ее агрессивной войной против Украины. Необходим решительный прогресс, в координации с партнерами, в том, чтобы любые чрезвычайные доходы, полученные частными лицами непосредственно от замороженных активов РФ, могли быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами, а также в соответствии с европейскими законами и международными нормами", — говорится в итоговом заявлении саммита. Дальнейшая работа по этому вопросу возложена на Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Что это значит? После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страны Запада заморозили около 300 млрд долларов активов РФ. Более двух третей из них находятся в ЕС; по мере достижения срока погашения ценные бумаги рефинансируются и приносят прибыль. В частности, государственные активы РФ на сумму более 180 млрд евро остались под управлением бельгийской расчетной палаты Euroclear и с начала 2023 года принесли доход в размере около 3 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции и Дании последовательно выступают за передачу этих денег Киеву, в то время как Европейский центробанк, Франция, Германия и некоторые другие члены блока ранее высказывали опасения, что этот шаг может подорвать доверие к евро как резервной валюте и репутацию ЕС в целом. Ожидается, что предложения по юридическому оформлению принятого на саммите решения будут представлены в течение года, пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

Еврокомиссия займется предотвращением дефицита лекарств

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия анонсировала комплекс мер, направленных на предотвращение нехватки критически важных медицинских препаратов на территории блока. Это ответная мера на дефицит некоторых антибиотиков прошлой зимой. "Немыслимо, чтобы пациенты остались без необходимых им лекарств. Улучшение управления критическим дефицитом и обеспечение стабильных поставок в ЕС было нашим приоритетом с самого первого дня. Нам нужен единый рынок лекарств и новый подход для более эффективного решения проблемы нехватки жизненно важных препаратов. Сегодня мы предлагаем коллективные действия по более тесному сотрудничеству с отраслью и оказанию помощи государствам-членам в повышении надежности поставок предстоящей зимой и в долгосрочной перспективе", — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Что это значит? В дополнение к мерам, уже принятым Европейским управлением по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), Еврокомиссия запускает Европейский механизм добровольной солидарности в отношении лекарств. Он позволит странам, в которых наблюдается дефицит одного из критически важных препаратов, обратиться к другим странам за помощью и попросить передать имеющиеся у них излишки. До конца года Брюссель подготовит список таких лекарств, европейские и национальные власти будут проверять надежность цепочек их поставки, в том числе в рамках стратегического партнерства с иностранными правительствами. Антибиотики и средства для лечения респираторных заболеваний страны ЕС будущей зимой смогут закупать совместно, чтобы гарантировать удовлетворение потребностей населения и системы здравоохранения.

Депутаты стран-кандидатов смогут работать в Европарламенте как наблюдатели

Что случилось? Украинские и молдавские депутаты могут присоединиться к работе главного законодательного органа ЕС в качестве наблюдателей, пока их страны не станут полноценными членами Евросоюза. С таким предложением в опубликованном в среду интервью Politico выступила спикер Европарламента Роберта Метсола. "С политической точки зрения, если страна смотрит на Европу, то Европа должна широко распахнуть свои двери", — заявила она. Спикер предположила, что странам, претендующим на вступление в ЕС, необходимо предоставить разнообразные привилегии на время рассмотрения заявок. В числе таковых Метсола назвала вхождение в единый рынок, участие в образовательной программе Erasmus и работу в качестве наблюдателей в Европарламенте.

Что это значит? Точные сроки реализации своей идеи политик не назвала, отметив при этом, что обсудит с коллегами возможность расширить инициативу на балканские страны, также имеющие статус кандидатов на вступление в ЕС. Метсола подчеркнула, что наблюдатели из Украины, Молдовы и других государств, в отличие от депутатов Европарламента, не будут иметь права голоса и будут выдвигаться, а не избираться. "Мы очень ценим эту идею. Мы должны учиться, мы должны видеть, как принимаются решения, мы должны разговаривать с коллегами, чувствовать атмосферу и лучше понимать", — прокомментировал предложение Метсолы глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

О планах по расширению ЕС в ближайшие годы публично говорили глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все три лидера ЕС отмечали, что готовиться к этому должны не только национальные правительства, но и Брюссель. Официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз сейчас имеют семь стран: Украина и Молдова получили его в 2022 году, Сербия и Албания — в 2009-м, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, Турция — в 1999-м.

В Еврокомиссии разработали план действий по развитию ветроэнергетики

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия представила Европейский план действий в сфере ветроэнергетики, призванный увеличить роль этого сектора в производстве электроэнергии. В документе определены "немедленные действия", которые ЕК совместно с государствами-членами и представителями отрасли должны предпринять для достижения основной цели — увеличения выработки европейских ВЭС с 204 ГВт в 2022 году до 500 ГВт в 2030-м. "Сектор ветроэнергетики играет ключевую роль в достижении наших целей в области чистой энергетики и климата, но нам необходимо убедиться, что такой бизнес можно вести в справедливой и благоприятной среде. Мы полны решимости работать вместе с государствами-членами и отраслью, чтобы воплотить наши законодательные цели в реальность на местах", — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Что это значит? Еврокомиссия предлагает, в частности, разработать законодательные изменения, которые позволят ускорить выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию ВЭС, а также расширить доступ представителей отрасли к получению дополнительного финансирования от Европейского инвестиционного банка и фондов ЕС. Одновременно Брюссель займется мониторингом рынка, чтобы приоритетная поддержка оказывалась европейским, а не зарубежным компаниям, занимающимся ветроэнергетикой. Также анонсировано открытие специализированной академии для подготовки специалистов, необходимых отрасли. Отдельное внимание в плане уделено развитию морской ветроэнергетики — Еврокомиссия дополнительно займется укреплением сетевой инфраструктурой и межгосударственного сотрудничества в этой сфере, а также поддержкой исследований и инноваций.

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